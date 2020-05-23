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روسيا

شاهد: اعتقال رجل هدد بنسف بنك في موسكو بمتفجرات

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بقلم:  يورونيوز
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ضابط للشرطة وعنصر من الحرس الروسي يغادران بن "ألفا" في موسكو - 2020/05/23
ضابط للشرطة وعنصر من الحرس الروسي يغادران بن "ألفا" في موسكو - 2020/05/23   -   حقوق النشر  بافال كولوفكين/أ ب
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اعتقلت الشرطة في موسكو رجلا هدد بنسف بنك بمتفجرات زعم أنه يحملها. ودخل الرجل، الذي كان يحمل حقيبة خدمة توصيل طعام، إلى مكتب فرع "بنك ألفا" الواقع في طريق رئيسي بموسكو، بعد ظهر يوم السبت. وقال "بنك ألفا" إن موظفيه في المكتب هربوا من مخرج الطوارئ. ولم يتضح بعد ما إذا كان أي عملاء حوصروا جراء الحادث. وذكرت تقارير إخبارية أن الرجل قدم مطالب غير محددة.