شاهد: في أول أيام العيد الشرطة الإسرائيلية تعتقل مصلين فلسطينيين خارج المسجد الأقصى

اعتقلت قوات الشرطة الإسرائيلية، الأحد، مصليين فلسطينيين خارج المسجد الأقصى بعد صلاة عيد الفطر المبارك.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن الاثنين اعتقلا خلال "مظاهرة غير قانونية" حسب وصفها عند باب الأسباط وهو الباب الشمالي الشرقي للحرم القدسي داخل البلدة القديمة.

وأضافت الشرطة أنها فرقت المظاهرة فيما قال مصور لأسوشيتد برس في مكان الحادث، أن بعض المصلين حاولوا دخول المسجد الأقصى المغلق منذ نحو شهرين بسبب فيروس كورونا، لكن القوات الإسرائيلية منعتهم بالقوة.

وقد تم رفع معظم قيود احتواء فيروس كورونا المستجد في القدس.