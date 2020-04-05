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شاهد: مسيحيو القدس في زمن كورونا.. غصن الزيتون يصل البيوت في أحد الشعانين

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بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
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كنيسة القيامة بالقدس مغلقة في أحد الشعانين بسبب الإغلاق المفروض من إسرائيل إثر انتشار فيروس كورونا. 05/04/2020
كنيسة القيامة بالقدس مغلقة في أحد الشعانين بسبب الإغلاق المفروض من إسرائيل إثر انتشار فيروس كورونا. 05/04/2020   -   حقوق النشر  AHMAD GHARABLI/AFP
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جاب رهبان من الروم الكاثوليك في فلسطين شوارع في البلدة القديمة في القدس، حيث وزعوا على مسيحيين في بيوتهم أغصان الزيتون في أحد الشعانين، الذي لزم خلاله الفلسطينيون المسيحيون بيوتهم هذه المرة تفاديا لعدوى وباء كوفيد-19.

وقد دأب المسيحيون في مثل هذه المناسبة على حمل سعف النخيل، من قمة جبل الزيتون حتى البلدة القديمة في القدس. ويخلد أحد الشعانين ذكرى دخول يسوع إلى القدس، واستقبال الأهالي له بسعف النخيل وأغصان الزيتون. كما يأتي أحد الشعانين قبل إحياء أسبوع الآلام، الذي يتضمن قداس خميس الأسرار وقداس الجمعة العظيمة وسبت النور، وذلك قبل الاحتفال بعيد الفصح يوم الأحد.

وقد تم إحياء أحد الشعانين بشكل خاص في البلدة القديمة في القدس، بعد إلغاء القداس التقليدي وسط مخاوف من فيروس كوفيد-19 (كورونا). وتم بث القداس عبر الإنترنت من بطريركية القدس للاتين. وقاد القداس المطران جياسينتو بولس ماركوتسو داخل الكنيسة، وكان عدد الحضور محددا بعشرة أشخاص فقط.