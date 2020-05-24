شاهد: جلس القضاة ولم يجلس نتنياهو على "مقعد المتهمين" حتى خروج عدسات المصورين

وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى قاعة المحكمة في القدس، حيث يواجه محاكمة تأجلت طويلا بتهم الفساد. ويبدو أن نتنياهو لم يشأ أن تلتقط له صورة مثوله جالسا أو "صاغرا" أمام القضاء وهو يحاكم وهو لا يريد لمثل هذه الصورة حتى ولو كانت رمزية من أن يحفظها تاريخ مسيرته او أرشيف وكالات الأنباء. وإلى غاية دخول رئيسة المحكمة القاعة بقضاة ثلاثة، بقي نتنياهو واقفا مع محاميه، إلى أن أخليت القاعة من جميع وسائل الإعلام، التي طلب منها مغادرة قاعة المحاكمة. وخاطب نتنياهو الصحافيين قبل دخول قاعة المحكمة، منكرا الاتهامات الموجهة إليه، ومدينا ما أسماه بالتهم السخيفة تجاهه. ويتهم نتنياهو بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، ووصف نفسه بضحية الدولة العميقة التي تغذيها وسائل الإعلام اليسارية حسب وصفه.