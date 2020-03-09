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إسرائيل

نتنياهو يطلب تأجيل محاكمته بتهم الفساد

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بقلم:  يورونيوز
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يترأس الاجتماع الأسبوعي للحكومة في القدس 08/02/2020
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يترأس الاجتماع الأسبوعي للحكومة في القدس 08/02/2020   -  
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طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين، من المحكمة المركزية في القدس، تأجيل محاكمته بتهم الفساد المقررة في 17 آذار/مارس لمدة 45 يوما، مشيرا إلى أن فريقه القانوني "لم يحصل على الوثائق المتعلقة بالتحقيق".

وادعى نتنياهو في طلبه أن المدعين العامين لم يقدموا جميع المعلومات ذات الصلة بالقضية.

وتبدأ محاكمة رئيس الوزراء المنتهية ولايته بعد أسبوعين من الانتخابات التي فاز فيها حزب الليكود الذي يتزعمه، لكن أمام الحزب مهمة صعبة لتشكيل الحكومة خاصة وأنه لم يستطع الحصول على مقاعد الأغلبية البالغة 61 لتشكيل الحكومة المقبلة.

وفي حال طلب الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين من نتنياهو تشكيل الحكومة فستكون المرة الأولى التي يحاكم فيها رئيسا للحكومة وهو على رأس منصبه.

وجاء في رسالة بعثها محامو نتنياهو إلى المحكمة المركزية في القدس، اطلعت عليها وكالة فرانس برس، أن الفريق القانوني لرئيس الوزراء "لم يحصل على الوثائق المتعلقة بالتحقيق".

ووجه المدعي العام الإسرائيلي لنتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة، في ثلاث قضايا منفصلة ينفيها رئيس الوزراء.

ومن المتوقع أن يحاول معارضو نتنياهو إقرار مشروع قانون يحظر على الشخص المتهم تشكيل حكومة جديدة.

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