بعد فشله في المحاولة الأولى هندي ينجح بقتل زوجته في الثانية وسلاحه الوحيد.. ثعبان

بعد أن باءت محاولته الأولى لقتل زوجته بالفشل ولم ينجح الثعبان الذي استعان به بداية للقيام بهذه المهمة، أقدم شاب هندي يبلغ من العمر 27 عاما على إطلاق أفعى من نوع كوبرا في غرفة زوجته ما تسبب بقتلها، لينته به الأمر في السجن بعد إلقاء القبض عليه، بحسب بيان صادر عن الشرطة.

وذكرت الشرطة في ولاية كيرالا، جنوب الهند، أن سجلات الهاتف أظهرت أن الشاب واسمه سراج كان على اتصال بمربّي ثعابين وشاهد أيضا مقاطع فيديو عن هذه الزواحف القاتلة على الإنترنت.

وأشار أشوك كومار المسؤول في الشرطة لوكالة "فرانس برس"، إلى أنه في آذار/مارس، حصل سراج على أفعى شديدة السمية عضت زوجته أوثرا ما تسبب بدخولها إلى المستشفى لنحو شهرين.

وفيما كانت لا تزال أوثرا تتعافى في منزل والديها في وقت سابق من هذا الشهر، استحصل سراج على كوبرا من مربي أفاع وألقى الحيوان على زوجته النائمة.

وذكر البيان الصادر عن الشرطة، أن "سراج بقي في غرفة أوثرا كأن شيئا لم يحدث. وكان يقوم بروتينه الصباحي في اليوم التالي عندما سمع صراخ والدة اوثرا".

وأضاف "نقلوها إلى المستشفى حيث قال الطبيب إنها توفيت".

وأصبح والدا أوثرا يشكان في الزوج عندما حاول الاستحواذ على ممتلكات زوجته بعد أيام من وفاتها. فهي كانت من عائلة ثرية، لكن سراج الذي كان يعمل في مصرف خاص لم يكن وضعه المادي جيدا.

ولدى الزوج طفل يبلغ سنة واحدة.

وقالت الشرطة إن الزواج تضمن مهرا ضخما يشمل نحو 100 عملة ذهبية وسيارة جديدة وحوالى 500 ألف روبية أي حوالى 20 ألف دولار نقدا.

وتابع بيان الشرطة "كان سراج يخشى أن يؤدي الطلاق إلى إجباره على إعادة المهر. فقرر قتلها"، مضيفا أنه قبض أيضا على مربي الكوبرا.