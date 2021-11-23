المؤلفة جاي كاي رولينغ تكشف عن تلقيها تهديدات بالقتل من نشطاء داعمين للعابرين جنسيا

كشفت مؤلفة سلسلة مغامرات "هاري بوتر" الشهيرة الروائية البريطانية جاي كاي رولينغ الاثنين، أنها تلقت عدداً كبيراً جداً من التهديدات بالقتل من نشطاء اتهموها بكره العابرين جنسياً.

وكتبت الروائية في سلسلة من التغريدات "تلقيت الكثير من التهديدات بالقتل إلى درجة أن في إمكاني الآن أن أغطي بها جدران بيتي"، لكنها أكدت أن ذلك لن يُسكتها.

كذلك شكَت أن ثلاثة نشطاء في مجال الدفاع عن حقوق العابرين جنسياً "صوروا أنفسهم" أمام منزلها الأسبوع الفائت، وحرصوا على أن يلتقطوا الصورة "في مكان يظهر فيه عنوانها" بيتها، ونشروها على شبكة "تويتر".

وأعلنت الشرطة الاسكتلندية في اتصال أجرته بها وكالة فرانس برس، أن "التحقيق جار" في هذه القضية.

وكانت رولينغ أثارت غضب العابرين جنسياً عندما نشرت قبل عامين تغريدة ساخرة انتقدت فيها استخدام عبارة "الأشخاص الذين يحيضون" بدلاً من الاكتفاء بكلمة النساء.

وتشهد بريطانيا منذ سنوات نقاشاً ساخناً في شأن موضوع العابرين جنسياً، بين نشطاء يدافعون عن حقوق هؤلاء وعدد من المثقفين والمؤلفين والأساتذة المتهمين بكره العابرين.

وقالت رولينغ إنها ونساء أخريات تحدثن عن قضايا النوع الاجتماعي واجهن "حملات ترهيب تشمل مضايقات عبر شبكات التواصل الاجتماعي وكشف بياناتهن الشخصية وتهديدات مباشرة بالعنف".

واتهمت رولينغ النشطاء الثلاثة الذين نشروا عنوانها على الإنترنت بأنهم فعلوا ذلك "لترهيبها ومنعها من الدفاع عن حقوق المرأة على أساس الجنس" البيولوجي.