استئناف رحلات العبارات إلى الجزر اليونانية.. والمطاعم تستقبل زبائنها

أعادت اليونان اليوم تشغيل رحلات العبارات الإعتيادية إلى جزرها، في الوقت الذي بدأت المطاعم والحانات استقبال زبائنها، في خطوة تسعى من خلالها الحكومة إلى إنقاذ الموسم السياحي.

وكانت الرحلات إلى الجزر اليونانية قد حظرت أواخر مارس الماضي، حيث منع الجميع من الوصول إليها باستثناء موردي السلع والمقيمين الدائمين على هذه الجزر.

وقد شجع انخفاض معدل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا الحكومة على تخفيف القيود والبدء بموسم العطلات في تاريخ أبكر من المتوقع وهو منتصف يونيو المقبل، بسبب مواجهة دول متوسطية أخرى مثل إيطاليا وإسبانيا وتركيا موجة وباء قاتلة.

وقد فرضت قواعد صارمة تتعلق بترك مسافات بين الركاب أو بين مرتادي المطاعم والحانات، في الوقت الذي ستزيد الحكومة من خدماتها الصحية لمكافحة حالات التفشي الجديدة في مناطق بما فيها الجزر، مع توفير مراكز عناية مركزة في جزر ليسبوس وسامور ورودس وزاكينثوس وكورفو، هذا بالإضافة إلى المراكز الموجودة في جزيرة كريت.

وتعتبر السياحة الرافد الأكبر للاقتصاد اليوناني بنسبة 10 بالمئة، وقد زار اليونان العام الماضي نحو 34 مليون سائح، أنفقوا خلال زيارتهم نحو 18.2 مليار يورو.