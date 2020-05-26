شاهد: شركة ألمانية تمنح 140 ألف طالب بمدينة كولونيا أقنعة واقية بلاستيكية للوجه

أقدمت شركة "إيغوز" الألمانية، ومقرها في مدينة كولونيا(غرب) على توزيع أقنعة الوجه البلاستيكية لجميع طلاب المدينة البالغ عددهم 140 ألف شخص.

بداية تم اختبار هذه الأقنعة في مدرستين ليتم تسليمها فيما بعد إلى جميع طلاب المدينة الواقعة في شمال الراين-فيستفالن.

وكان مارتن سوسترهن، المدير في مدرسة "كاتارينا - هينوث - جيسامتشولي" وتلاميذ مدرسته في مقدمة من حصلوا اليوم الإثنين على هذه الأقنعة.

إن أقنعة الوجه البلاستيكية لا تعد بديلا عن الأقنعة المؤقتة تلك المصنوعة من القماش والتي تغطي فم وأنف مرتديها، إلا أنها قد تساهم في مكافحة انتشار فيروس كوفيد_19 وانخفاض أعداد المصابين. كما أنها تقلل فرص لمس الانسان لوجهه.

وبحسب المصادر الرسمية، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد في ألمانيا حتى تاريخ اليوم الإثنين 180602 حالة مع تسجيل 8395 حالة وفاة.