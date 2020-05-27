إعتقال الممثل المغربي رفيق بوبكر بتهمة الإساءة للإسلام في منشور

وضع ممثل مغربي معروف قيد "الحراسة النظرية" مساء الثلاثاء بسبب "الإساءة إلى الإسلام"، وهي تهمة قد تصل عقوبتها إلى السجن عامين، وفق ما أعلنته الشرطة المغربية.

ويتهم رفيق بوبكر البالغ من العمر 47 عاماً بأنّه نشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهره "في وضعية غير طبيعية" فيما "يسيء للدين الإسلامي ويمس بحرمة العبادات"، وفق بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

ويوجه الممثل المغربي في الفيديو شتائم إلى الأئمة، ويدعو إلى الوضوء بـ "الويسكي والفودكا"، ويفاخر بمنافع المشروبات الكحولية في سياق العلاقة الروحانية. ويظهر إلى جانبه مدراء واحدة من صفحات موقع فيسبوك المحلية، مسماة "لابيرو" ومصممة لتكون بمثابة "حانة افتراضية" يتشارك ضمنها الأعضاء مقترحات السهر.

ووضع الممثل قيد "الحراسة النظرية" في مقر الشرطة التي تقوم بتحقيق تمهيدي بهدف "الكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وتحديد المتورطين في تصوير وبث ذلك المحتوى الرقمي"، وفق البيان.

وسبق لبوبكر أن لعب أدواراً في بعض من أبرز الإنتاجات السينمائية المغربية، من بينها "ملائكة الشيطان" و"قسم رقم 8".

ويواجه بوبكر احتمال السجن ما بين ستة أشهر وسنتين ودفع غرامة مالية بقيمة تتراوح ما بين 20 ألف درهم ومئتي ألف (ما بين 1850 و18500 يورو)، طبقاً للبند 267 من القانون الجنائي المغربي.