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الجزائر

القضاء الجزائري يرفض طلبا للإفراج عن الصحفي خالد درارني (منظمة)

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بقلم:  يورونيوز
الصحفي الجزائري المعتقل خالد درارني
الصحفي الجزائري المعتقل خالد درارني   -   حقوق النشر  أ ف ب
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رفضت العدالة الجزائرية الأربعاء طلب الإفراج المؤقت عن الصحفي خالد درارني المحتجز منذ نهاية مارس/ آذار، حسبما أفادت به اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين.

وقال المتحدث بإسم اللجنة، الجمعية االتي تدعم المعتقلين، إن "غرفة الإتهام لدى محكمة الجزائر رفضت طلب الإفراج المؤقت عن الصحفي المحتجز خالد درارني".

وأصبح خالد درارني منذ إعتقاله رمزا للنضال من أجل حرية الصحافة في الجزائر. ويشغل درارني، مدير موقع قصبة للأخبار Casbah Tribune على شبكة الإنترنت، بالإضافة إلى عمله كمراسل للقناة التلفزيونية الفرنسية Tv5Monde والمنظمة غير الحكومية مراسلون بلا حدود (RSF) في الجزائر.