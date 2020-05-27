شاهد: العلم الإيطالي يزين سماء ميلانو احتفالا بـ"يوم الجمهورية"

قدمت القوات الجوية الإيطالية عرضا بهلوانيا مفعما بالحياة ورسمت العلم الإيطالي بألوانه الثلاثة في سماء مدينتي كودونجو وميلان. ومن المقرر أن تستمر هذه العروض لمدة أسبوع احتفالا بـ"يوم الجمهورية" الذي يوافق الثاني من يونيو/حزيران من كل عام.
وحلقت وحدة القوات الجوية فوق مدينة كودونجو التي تقع على بعد حوالي 60 كيلومترًا جنوب غرب ميلان، وكانت أول مدينة تشهد العرض المذهل لكونها أول من سجل حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد في إيطاليا في فبراير/شباط الماضي.
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