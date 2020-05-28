حزب التجمع الوطني الديمقراطي الجزائري يختار أمينه العام الجديد

اختار حزب التجمع الوطني الديمقراطي الجزائري الطيب زيتوني أميناً عاماً له الخميس خلفاً لرئيس الوزراء الأسبق أحمد أويحيى المسجون في قضايا فساد منذ 2019. وأوضحت وكالة الأنباء الجزائرية أنّه تمت "تزكية الطيب زيتوني أمينا عاما" للحزب خلال أعمال مؤتمره السادس.

وسبق لزيتوني أن ترأس بلدية الجزائر الوسطى، إحدى بلديات ولاية الجزائر في الفترو ما بين 2007 و2012. وكان وزير الثقافة الأسبق عز الدين ميهوبي يشغل منصب الأمين العام للحزب بالإنابة منذ توقيف أويحيى.

وحكم على أويحيى ورئيس وزراء سابق آخر، عبد المالك سلال، بالسجن 15 و12 عاماً على التوالي في أعقاب محاكمة غير مسبوقة في قضايا فساد.

وتأسس هذا الحزب عام 1997، وكان خلال عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي امتد لنحو 20 عاما الحليف الرئيس لجبهة التحرير الوطني في الحكم.