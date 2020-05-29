شاهد: أوركسترا باريس تقدم عرضا "متباعدا" في قاعة الفلهارمونية تحضيرا لرفع إجراءات الإغلاق

في قاعة باريس الفلهارمونية في فرنسا، قدم 17 موسيقيًا احترموا مسافة التباعد الاجتماعي مقتطفات من مقطع بارسيفال للموسيقار الكبير واغنر، في تجربة فريدة من نوعها تحسبا لرفع إجراءات الإغلاق المفروضة على العروض الثقافية جراء فيروس كورونا المستجد. العرض المكون من ثلاث وصلات صور للبث على قناة آرتي التلفزيونية.
وتعد أوركسترا باريس، أوركسترا سيمفونية رائدة في فرنسا، تقدم حوالي مائة حفل موسيقي بمشاركة 119 موسيقيًا في كل موسم في قاعة باريس الفلهارمونية أو خلال الجولات الدولية. قاعة باريس الفلهارمونية، هو مجمع من قاعات الحفلات الموسيقية، والمعروف أيضًا بإسم مدينة الموسيقى التي تحتضن إلى جانب الحفلات الموسيقية السمفونية، أنواعا أخرى من الموسيقى مثل الجاز.
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