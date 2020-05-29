الروس يستعيدون ذكريات دور السينما من السيارات وسط إجراءات الإغلاق جراء كورونا

يعيد الروس إحياء دور العرض السينمائي للسيارات، وأعطوا قبلة الحياة لسحر العالم القديم في محاولة للتغلب على الملل وسط الإغلاق المفروض بسبب فيروس كورونا المستجد في البلاد.

تم افتتاح دار عرض واحدة للسيارات في كالينينغراد، ومن المقرر افتتاح أخرى في سان بطرسبورغ. وما زالت دور العرض العادية في جميع أنحاء روسيا مغلقة. قاد العشرات من سكان كالينينغراد المحليين سياراتهم إلى مواقف سيارات الإثنين للوقوف أمام شاشة كبيرة. وطلب من السائقين وركاب السيارات عدم تركها والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي.

تم إعداد الصوت من خلال أنظمة سماعات السيارة، وتمكن الزوار من طلب المشروبات الغازية والفشار من خلال تشغيل الضوء الوامض. وظلت دور العرض السينمائي للسيارات نادرة في روسيا لسنوات.

سجلت روسيا أكثر من 360 ألف حالة إصابة مؤكدة بالفيروس المستجد حتى اليوم الثلاثاء وأكثر من 3800 حالة وفاة. ومع ذلك، يعتقد أن عدد الإصابات أعلى بكثير لأن العديد من الأشخاص لم يتم فحصهم، وتشير الدراسات إلى أن هناك من قد يصابوا بالفيروس دون الشعور بالمرض.