في زمن كورونا.. قائمة بأبرز الأفلام عن الأوبئة التي يتهافت الناس على مشاهدتها

منذ أن بدأ انتشار وباء كورونا في أواخر ديمسبر/كانون الأول، احتل فيلم "كونتيجيون" أو "عدوى" إن جازت الترجمة، صدارة الأفلام الأكثر مشاهدة في مختلف أنحاء العالم وذلك بسبب أوجه التشابه الكبيرة بين سيناريو الفيلم، الذي يوثق انتشار فيروس قاتل يهدد البشرية، وما يحدث على أرض الواقع الصيني.

واليوم، بينما تخطى عدد الإصابات عتبة الـ 230 ألف إصابة حول العالم، وعدد الوفيات على خطى وساق لتخطي 10 آلاف وفية، ما زال أولئك الذين قرروا البقاء في بيوتهم يشاهدون أفضل.

لم تقتصر عمليات البحث طيلة الأشهر الثلاثة الماضية على فيلم "العدوى" فقط، من إخراج ستيف سوديربيرغ والذي تم إصداره في العام 2011 وعاد إلى الساحة بقوة في الفترة الحالية، بل تعدت ووصلت إلى عشرات الأفلام المشابهة.

وبحسب قاعدة بيانات الأفلام على الإنترنت IMDB، إليكم أبرز وأسوأ الأفلام التي تروي قصصا مشابهة في زمن فيروس كورونا، بحسب النقاد. هذا وتم تدوين النتائج من مئة حول أهمية ونجاح هذه الأفلام من قبل موقع "روتن توميتموز".

موقع "روتن توميتموز" هو موقع ويب متخصص في تقييم والبحث عن المعلومات والأخبار التي تتعلق بالافلام، وهو موقع اكتسب شهرة واسعة عالمياً. ويقوم الموقع بجمع تقيي النقاد لأي فيلم ويعطي متوسط تقييم له إضافة إلى نسبة مئوية بالمراجعات الإيجابية، هذا ويقدم أيضا تقييما للمسلسلات.

كارغو

ملخص الفيلم عن IMDB: "بعد انتشار مرض معد في جميع أنحاء أستراليا، وخسارته زوجته، يبحث الأب (الممثل الإنجليزي مارتن فريمان) عن شخص مستعد لحماية ابنته".

تقييم "روتن توميتموز": 88%

بانديميك - 2020 (سلسلة من الأفلام الوثائقية للتلفزيون)

ملخص السلسلة عن IMDB: "في هذه السلسلة الوثائقية تلتقي بالأبطال المتواجدين في الخطوط الأمامية لمكافحة وباء الإنفلونزا وتتعرف على جهودهم من خلال الخطوات والإجراءت التي يقومون بها لمنع تفشي الفيروس".

تقييم "روتن توميتموز": 67٪

كاريرز - 2009

ملخص الفيلم عن IMDB: العالم ضحية مرض مميت. في الولايات المتحدة الأمريكية مجموعة من أربعة شباب يحاولون الفرار إلى شواطئ كاليفورنيا آملين في الوصول إلى طريق الخلاص، إلا أن مصاعب عدة تواجههم خلال الرحلة وتعيق وصولهم بشكل أسرع.

تقييم "روتن توميتموز": 66٪

أَوْتبريك - 1995

ملخص الفيلم عن IMDB: يكافح أطباء الجيش من أجل الوصول إلى علاج لفيروس قاتل بدأ انتشاره في جميع أنحاء مدينة كاليفورنيا. وصل الفيروس إلى الولاية الأمريكية من خلال قرد إفريقي، هو من قام بنقله، واسفر عن مقتل العشرات، حتى تمكن أحد أطباء الجيش من الوصول إلى القرد واختراع لقاح أدى لشفاء المرضى من الفيروس. الفيلم من إخراج العالمي ولفغانغ بيترسن.

تقييم "روتن توميتموز": 59%

كونتاينمنت - 2016

الملخص عن IMDB: مسلسل درامي أمريكي مليء بالـ"أكشن" والمغامرات، يروي قصة تفشي وباء في مدينة أتلانتا الأميركية، عاصمة ولاية جورجيا وكفاح ومقاومة العالقين فيها.

تقييم "روتن توميتموز": 50٪

كابن فيفر - 2016

ملخص الفيلم عن IMDB: هو فيلم رعب تم إنتاجه في الولايات المتحدة وصدر في العام 2016. تدور احداث الفيلم حول مجموعة مكونة من خمسة أصدقاء يذهبون خلال دراستهم في الجامعة في عطلة نهاية الأسبوع لقضاء وقت ممتع معاً في سيارتهم المخصصة لتلك الرحلات، وخلال النزهة يتعرضون لهجوم مفاجيء من "فيروس آكل اللحوم".

تقييم "روتن توميتموز": 0%

93 دايز

فيلم درامي نيجيري تم إصداره في العام 2016. من إخراج ستيف غوكاس. يتناول قصة تفشي فيروس الإيبولا في العام 2014 في نيجيريا وكيف نجح فريق من الأطباء والعاملين في المجال الصحي في مستشفى لاغوس في احتوائه والحد من انتشاره.