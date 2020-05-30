مالطا تصادر أوراقاً نقدية ليبية مخصصة لحكومة حفتر بقيمة 1,1 مليار دولار

أفادت وزارة الخارجية الأميركية أن السلطات المالطية صادرت أوراقاً نقدية ليبية طبعتها شركة روسية لحساب الحكومة الموازية في الشرق الليبي بقيمة نحو 1,1 مليار دولار ووصفتها بأنها "مزورة". ولكن سرعان ما ردت روسيا على الإعلان بقولها إنها ليست أموالاً مزيفة وأن البنك المركزي في بنغازي الذي تقدم بطلب طباعتها، هو مؤسسة "شرعية".

ولم يتسن الحصول على بيان رسمي من سلطات مالطا حتى السبت. وقالت الوزارة الأميركية في بيان الجمعة "ترحب الولايات المتحدة بإعلان حكومة جمهورية مالطا في 26 أيار/مايو ضبط 1,1 مليار دولار من العملة الليبية المزيفة التي طبعتها شركة غوزناك - وهي شركة روسية مملوكة للدولة - بطلب من كيان مواز غير شرعي".

وأضاف البيان أن "مصرف ليبيا المركزي ومقره في طرابلس هو البنك المركزي الشرعي الوحيد في ليبيا. وقد أدى تدفق العملة الليبية المزيفة التي طبعتها روسيا في السنوات الأخيرة إلى تفاقم الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها ليبيا".

ولكن وزارة الخارجية الروسية ردت على ذلك في بيان قالت فيه: "نود أن نلاحظ أنه في ظل ظروف توجد فيها سلطتان بحكم الواقع في ليبيا، هناك حاليا مصرفان مركزيان، أحدهما في طرابلس حيث حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دولياً، والآخر في بنغازي. وقد تعين حاكمه بقرار من البرلمان الليبي الذي انتخبه الشعب ويتمتع بالتالي بالشرعية الدولية الضرورية".

وأضافت الخارجية الروسية "ليست الدنانير الليبية هي المزيفة بل التصريحات الأميركية". وتطرقت صحيفة "مالطا اليوم" على صفحتها على فيسبوك إلى المسألة في نص بعنوان "ضبط 1,1 مليار دولار من العملة الليبية المزيفة في مالطا".

لكن المقالة لم تعد متاحة على موقع الصحيفة على الإنترنت ظهر السبت. ووفقًا لتقرير خبراء للأمم المتحدة أرسل إلى مجلس الأمن الدولي في كانون الأول/ديسمبر الماضي، سلمت شركة غوزناك الروسية بين عامي 2016 و2018 البنك المركزي الموازي في البيضاء بشرق ليبيا أوراقاً نقدية ليبية تعادل قيمتها 7,11 مليارات دولار.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، غرقت ليبيا في حالة من الفوضى، وتتنافس فيها سلطتان هما حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج في طرابلس والمعترف بها من قبل الأمم المتحدة، والحكومة الموازية في الشرق الذي يسيطر عليها المشير خليفة حفتر.

وقالت الخارجية الأميركية "إن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة العمل مع الأمم المتحدة وشركائها الدوليين لردع الأنشطة غير القانونية التي تقوض سيادة ليبيا واستقرارها". وأضافت "هذا الحادث يؤكد مرة أخرى ضرورة أن تنهي روسيا أعمالها المغرضة والمزعزعة للاستقرار في ليبيا". ويقول الجيش الأميركي إن روسيا أرسلت مؤخرًا طائرات مقاتلة إلى ليبيا لدعم مسلحين روس يقاتلون الى جانب قوات حفتر.