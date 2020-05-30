عودة مغاربة كانوا عالقين في الجزائر بسبب فيروس كورونا

عادت مجموعة من المغاربة كانوا عالقين في الجزائر من> أكثر من شهرين بسبب تداعيات جائحة كوفيد- 19، السبت إلى المملكة في رحلة جوية خاصة، بحسب وسائل إعلام محلية. وأفادت عدة مواقع إخبارية مغربية أن 100 مغربي وصلوا عصر السبت إلى مطار وجدة شرق المغرب في طائرة للخطوط الجوية الملكية، بينما ينتظر وصول 200 آخرين في رحلتين مقررتين أيضا في نفس اليوم.

ولم يتسن لوكالة فرانس برس الحصول على معلومات من السلطات المغربية عن الموضوع، وموعد إجلاء العالقين المغاربة في باقي بلدان العالم والذين يناهز عددهم 31800 شخص. ونشرت وسائل إعلام محلية صورا لنقل العائدين في حافلات من مطار وجدة نحو فنادق في مدينة السعيدية القريبة، حيث سيخضعون لحجر صحي.

وكان المغرب قد علق كل الرحلات الدولية منذ منتصف آذار/مارس للتصدي لكوفيد-19، ما تسبب بمشكلة للمواطنين الذين كانوا بالخارج، ومنهم جزء كبير في إسبانيا وفرنسا وتركيا.

وطالب العالقون في نداءات عبر مواقع التواصل الاجتماعي السلطات بإعادتهم، بينما تؤكد الأخيرة التحضير لذلك من دون ان تعلن بعد موعدا محددا.

وكان وزير الصحة المغربي خالد آيت الطالب تحدث هذا الأسبوع عن "إعادة 300 مغربي عالقين في الأسبوع"، مشيرا إلى أنه "مجرد إجراء تقني موقت (...) إلى حين توفر الظروف الملائمة لإعادة جميع المغاربة العالقين بالخارج". وأوضح أن "التدرج" في هذه العملية يأتي "احتراما لشروط السلامة الصحية" وحتى لا يشكل العائدون "خطرا على أنفسهم وحتى على المواطنين داخل البلاد".

وسبق أن أعادت السلطات المغربية 500 شخص كانوا عالقين في جيبي مليلية وسبتة الإسبانيين شمال المملكة. وأعيدت مجموعة أولى منهم منتصف أيار/مايو من مليلية عقب وفاة مغربية هناك بسبب إصابتها بجلطة دماغية. كما أنشأت قنصليات المملكة في الخارج "خلايا لمرافقة" العالقين مع التكفل بمصاريف 6500 منهم فقط، بحسب ما أفادت الحكومة المغربية.