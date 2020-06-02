الاتحاد الأوروبي مصدوم من "الاستخدام المفرط" للقوة في قضية وفاة جورج فلويد

عبر الاتحاد الأوروبي عن صدمته لوفاة الأمريكي الأسود جورج فلويد الذي قضى اختناقا اثناء قيام شرطي أبيض باعتقاله، وأبدى أسفه "للاستخدام المفرط" للقوة من قبل رجال الشرطة كما أعلن وزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل الثلاثاء.

وقال الاسباني جوزيب بوريل خلال مؤتمر صحافي في بروكسل "هنا في أوروبا، على غرار شعب الولايات المتحدة، نحن مصدومون إزاء وفاة جورج فلويد. أعتقد أن كل المجتمعات يجب أن تبقى متيقظة أمام الاستخدام المفرط للقوة" من قبل قوات الأمن.

احتجاجات مشروعة

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن الاحتجاجات السلمية في الولايات المتحدة "مفهومة وأكثر من مشروعة" بعد مقتل الأمريكي الأسود جورج فلويد بأيدي شرطيين.

وقال ماس في برلين خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا "أريد أيضا أن أعرب عن أملي في ألا تؤدي هذه التظاهرات السلمية إلى مزيد من العنف، والأهم من ذلك، آمل أن تجعل هذه التظاهرات الأمور مختلفة في الولايات المتحدة".