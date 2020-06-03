اليونان تعلق الرحلات مع قطر بعد رصد إصابات بكورونا على متن طائرة آتية من الدوحة

أعلنت اليونان الثلاثاء تعليق الرحلات مع قطر حتى 15 حزيران/ يونيو بعد رصد مصابين بفيروس كورونا بين ركاب رحلة آتية من الدوحة.

وأعلن جهاز الحماية المدنية اليوناني في بيان أن الفحوص أظهرت إصابة 12 مسافرا من أصل 91 كانوا على متن طائرة تابعة للخطوط القطرية هبطت الإثنين في أثينا، بكوفيد-19.

وبين المصابين تسعة باكستانيين يقيمون في اليونان، ويونانيان يعيشان في أستراليا وأحد أفراد أسرة يونانية يابانية.

وسيُنقل المصابون إلى فندق تم تخصيصه للحجر الصحي الإلزامي سيلازمونه لمدة 14 يوما، بحسب البيان.

وفي الرابع من أيار/ مايو، بدأ التخفيف التدريجي للقيود المفروضة من أجل احتواء فيروس كورونا المستجد في اليونان حيث ينطلق رسميا الموسم السياحي في 15 حزيران/ يونيو مع إعادة فتح الفنادق الموسمية، وفتح المطارات أمام المسافرين الوافدين من المناطق الأقل تأثرا بالجائحة.

وكانت اليونان قد أعلنت الجمعة الماضي فتح مطاري أثينا وسالونيكي اعتبارا من 15 حزيران/ يونيو أمام الرحلات القادمة من 29 دولة، نحو 15 منها في الاتحاد الأوروبي.

ومن 15 حزيران/ يونيو حتى الثلاثين منه لن تحط أي طائرة خارج هذين المطارين، على أن تُفتح المطارات الداخلية وتلك الواقعة في الجزر اليونانية اعتبارا من الأول من تموز/ يوليو. وتشكّل السياحة نحو 20 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي اليوناني.

واليونان البالغ عدد سكانها 10,7 ملايين نسمة أقل تأثرا بجائحة كوفيد-19 من غالبية الدول الأوروبية، وقد سجّلت أقل من 180 وفاة ونحو ثلاثة آلاف إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وكانت وزارة الصحة اليونانية قد أعلنت الثلاثاء أنها بدأت على أساس اختياري، إجراء فحوص الكشف عن الأجسام المضادة للفيروس في صفوف طواقم المستشفيات والمراكز الصحية.

وكانت اليونان قد أعلنت في أيار/ مايو تسلم مئتي ألف فحص لكوفيد-19 من شركة الأدوية الأميركية العملاقة "أبوت".