ميركل تكشف عن خطّة بقيمة 130 مليار يورو لإعادة إطلاق عجلة اقتصاد برلين

أعلنت المستشارة الأميركية أنغيلا ميركل في وقت متأخر من اليوم الأربعاء عن خطة تحفيز لإعادة إطلاق العجلة الاقتصادية الألمانية بـ130 مليار يورو للسنتين 2020 و2021 في مرحلة ما بعد وباء كوفيد-19.

والمبالغ المذكورة ستخصص "لتنشيط" الاقتصاد الذي تأثر كثيراً بالوباء وشهد ركوداً كبيراً، خصوصاً لناحية التصدير.

ومن بين الإجراءات التي تزمع الحكومة الألمانية تفعيلها قريباً رفع مبالغ المساعدات الاجتماعية (300 يورو عن كل ولد) وأيضاً مضاعفة المكافأة المادية عند شراء سيارة كهربائية (6000 يورو) من أجل دعم قطاع صناعة السيارات، وأيضاً تخفيض مؤقت للضريبة على القيمة المضافة.

وتأثر الاقتصاد الألماني أكثر من الفرنسي، وهما الأكبر أوروبياً، خصوصاً وأن اقتصاد برلين، بعكس الاقتصاد الفرنسي، يعتمد بشكل أساسي على التصدير إلى الخارج.