مخاوف في ألمانيا بعد حفلة للقوارب جمعت أكثر من 1500 شخص

تجمع أكثر من 1500 شخص على متن 400 قارب في قناة برلين في ألمانيا، في حدث أثار الكثير من الانتقادات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار المنظمون إلى أن الحدث تمّ تنظيمه لدعم النوادي الليلية والمهرجانات الثقافية والفنانين في برلين على خلفية تراجع الأنشطة والتجمعات بسبب الإغلاق الذي فرضته جائحة كورونا، وتعرض المنظمون والمشاركون إلى سيل من الانتقادات بسبب عدم احترام مسافة الأمان والتباعد الاجتماعي.

وأكدت شرطة برلين أن المنظمين اضطروا إلى إنهاء التجمع بعد وصول شكاوى بشأن الموسيقى الصاخبة وكثرة الحشود. وقد رافقت فرق من الشرطة البحرية الحدث.

وقد تمّت الإشارة إلى أن المنظمين طلبوا من المشاركين احترام مسافة التباعد الاجتماعي مع السماح لأفراد الأسرة الواحدة بالاقتراب من بعضهم البعض حيث وجهت "ريبيليون دير تراومر" وهي المجموعة التي نظمت الحدث نداء عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" إلى المشاركين بإرتداء أقنعة وجه واقية وعدم الاقتراب من الآخرين لتفادي انتشار الفيروس.

وقامت مدينة برلين برفع القيود المفروضة على التجمعات في الهواء الطلق الأسبوع الماضي، واعتذر منظمو الحدث على "النهاية غير الملائمة" للتظاهرة التي كانوا يتوقعون أن لا يحضرها عدد كبير. واستمر الاحتفال إلى غاية التاسعة ليلا.