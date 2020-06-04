نادي دورتموند الألماني يدعم "بالكامل" حملة "بلايك لايفز ماتر"

أظهر لاعبو بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم مجدداً دعمهم لحملة "بلاك لايفز ماتر" التي انطلقت عقب مصرع المواطن الأميركي الأسود جورج فلويد على يد شرطة بلاده في 25 الشهر الماضي، وذلك من خلال الركوع خلال تمارين الخميس.

وتأتي هذه الحركة التضامنية بعد أن قرر الاتحاد الألماني للعبة عدم اتخاذ أي إجراء تأديبي بحق الإنجليزي جايدون سانشو وزميله المغربي أشرف حكيمي اللذين احتفلا بالتسجيل لدورتموند الأحد في الدوري المحلي ضد بادربورن من خلال إظهار قميص داخلي كُتِب عليه "العدالة لجورج فلويد".

We, Borussia Dortmund, fully support the #BlackLivesMatter Movement.



We do not accept racism of any kind and will continue to work to make the world a better and more tolerant place.#BorussiaVerbindetpic.twitter.com/D24a5szkqy — Borussia Dortmund (@BlackYellow) June 4, 2020

ونشر قلب الدفاع ماتس هوملس الخميس صورة على تويتر للاعبي دورتموند الـ28 راكعين على شكل قلب في الملعب خلال الحصة التمرينية، مرفقا إياها بتعليق "نحن لاعبو بوروسيا دورتموند ندعم بالكامل حركة بلاك لايفز ماتر"، أي حياة السود مهمة.

وأضاف "نحن لا نقبل بالعنصرية من أي نوع. من أجل عالم منفتح ومتسامح، من أجل عالم أفضل".

وفي وقت سابق الخميس، دعا قلب دفاع بايرن ميونيخ جيروم بواتنغ المشاهير من الرياضيين البيض إلى رفع الصوت والانضمام الى المنددين بما حصل لفلويد، ابن الـ46 عاماً الذي قضى اختناقا قبل نحو أسبوع على أيدي شرطي أبيض في مينيابوليس ثبته على الأرض وركع فوق عنقه، في حادثة أثارت موجة احتجاجات عارمة متواصلة في عشرات المدن الأميركية.

ويوم الإثنين، نشر ليفربول الإنجليزي صورة مماثلة في ملعبه "أنفيلد" لإظهار دعمهم لحملة "بلايك لايفز ماتر".