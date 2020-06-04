بورتريه عارٍ للممثلة الأمريكية جنيفر أنيستون في مزاد لمحاربة فيروس كورونا

أعلنت الممثلة الأمريكية جينيفر أنيستون بيع "صورة" عارية لها تعود إلى العام 1995 في مزاد علني وتخصيص عائداته لمحاربة فيروس كورونا المستجد.

البورتريه العاري لنجمة سلسلة "فرندس"، التقط بالأبيض والأسود في العام 1995 وستخصص عائدات بيعه في المزاد العلني لتوفير اختبارات تشخيص حالات كوفيد-19 ورعاية الأشخاص الأكثر حرماناً.

وقالت الممثلة البالغة من العمر 51 عاماً، والتي ظهرت لأول مرة في دور راشيل في سلسلة "فرندس"، أنه سيتم بيع بورتريه لها في مزاد علني لجمع الأموال لمساعدة الأكثر فقرا ضد فيروس كورنا.

الممثلة الأمريكية جينيفر أنيستون إنستغرام/جينيفر أنيستون

وعلى إنستغرام، نشرت جنيفر أنيستون مقطع فيديو يظهر فيه صديقها المصور الفوتوغرافي مارك سيليغر وهو يستخرج الصورة في الأرجنيتين.

والتقت أنيستون بسيليغر لأول مرة خلال تصور سلسلة "فرندس" حيث قان بحملة تصوير كافة أبطال السلسلة. وتظهر جنيفر أنيستون في الصورة بالأبيض والأسود عارية.

وكتبت جنيفر أنيستون "تعاون صديقي العزيز مارك سيليغر مع دور رادفوكاسي وكريستي لتنظيم مزاد بيع 25 بورتيه من أعماله، أحدها لي لمساعدة في مجهودات مكافحة كوفيد-19 ... جميع عائدات بيع المزاد سيتم التبرع بها للجمعية الوطنية للعيادات الحرة والخيرية، وهي منظمة تقدم اختبارات وعلاجات مجانية لفيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد للأشخاص المحرومين طبيا".

وحددت قيمة البورتريه ما بين 5000 و7000 دولار، وبلغت التقديرات بالفعل مبلغ 6500 دولار قبل أن تنتهي عملية البيع على موقع كريستي في غضون تسعة أيام.

وقد تتجاوز قيمته التقديرات الأولية.