قمة افتراضية بين الاتحاد الاوروبي والصين هذا الشهر

أعلن مسؤولون الخميس أن الاتحاد الأوروبي سيعقد قمة افتراضية مع مسؤولين صينيين في وقت لاحق هذا الشهر، وذلك بعد إلغاء القمة العادية التي كانت مقررة بين الطرفين في أيلول/سبتمبر في ألمانيا بسبب فيروس كورونا.

وسيجمع اللقاء الافتراضي رؤساء المؤسسات الأوروبية مع مسؤولين صينيين كبار بهدف التحضير لقمة مستقبلية يحضرها المعنيون بشكل شخصي.

وتم الأربعاء إلغاء الاجتماع الذي كان مقرراً بين قادة دول الاتحاد الـ27 والرئيس الصيني شي حينبينغ في مدينة لايبزيغ الألمانية نظراً للظروف التي فرضتها إجراءات الحد من انتشار كوفيد-19.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيرجيني باتو-هنريكسون للصحافيين "نعمل مع السلطات الصينية للاتفاق على موعد لعقد قمة بين رؤساء المؤسسات الأوروبية والمسؤولين الصينيين".

وأفاد مصدران أوروبيان لفرانس برس أنه من المتوقع أن يعقد الاجتماع الافتراضي بعد قمة الاتحاد الأوروبي في 19 حزيران/يونيو وقبل نهاية الشهر الجاري.

وقال مسؤول أوروبي لفرانس برس إن الوباء الذي أودى بحياة أكثر من 380 ألف شخص حتى الآن حول العالم تسبب "بفوضى كاملة" بالنسبة لتحضيرات قمة أيلول/سبتمبر في لايبزيغ، وأطاح بالتحضيرات الدقيقة التي تسبق عادةً قمماً من هذا القبيل.

وألغت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل وكذلك رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين زياراتهم التحضيرية الى الصين.

وتمر العلاقات الأوروبية والصين بمرحلة صعبة بسبب التباينات بين الجانبين حول التجارة وحقوق الإنسان ومؤخراً قضية هونغ كونغ وسعي بكين لتشديد قبضتها على المدينة.