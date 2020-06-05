ترامب يعد الأميركيين بأشهر مقبلة جيّدة اقتصادياً ويقول إن البلاد "تجاوزت" الوباء

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض، إن إدارته اتخذت إجراءات لمكافحة وباء كوفيد-19 سريعاً، وإنها تمكنت من إنقاذ ملايين الأرواح.

وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة "تخطت إلى حدّ كبير" أزمة الوباء ودعا إلى إعادة افتتاح المدارس واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن التلاميذ.

ووعد ترامب الأميركيين بأشهر جيدة اقتصادياً متحدثاً عن يوليو/تموز وأغسطس/آب وسبتمبر أيلول، ولاحقاً بأشهر ممتازة، قاصداً بذلك تشرين الأول/أكتوبر والثاني.

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة تمكنت خلال الأزمة من بناء منصة طبيّة ممتازة بحيث صارت قادرة على الرد بسرعة في حالات الطوارئ.

وفي سياق الحدث الأميركي ومقتل جورج فلويد الذي أشعل مظاهرات في عشرات المدن الأميركية، أشاد ترامب بعمل أجهزة الأمن في الدولة وقال إن الشرطة والحرس الوطني والمخابرات قامت بعمل ممتاز في مينيسوتا.

وجدد ترامب لومه الحكومة الصينية ملمحاً إلى مسؤوليتها عن تفشي وباء كوفيد-19 في العالم وما ألحقه من ضرر للاقتصادات العالمية، لا الاقتصاد الأميركي وحده.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة ساعدت في بناء الصين مشيراً إلى أنها "قدّمت لها 500 مليار دولار سنوياً"، واصفاً خيار المسؤولين الذين وافقوا على تلك الأموال بالقرار "الغبي".

وتشكر ترامب الديمقراطيين بسبب تصويت تم سابقاً على مشروع قانون لدعم قطاعات السياحة المتضررة خصوصاً الحانات والمطاعم.

وفيما همّ الرئيس بالجلوس إلى جانب المنصة قال في سياق الحديث عن مقتل فلويد إن "ما حدث في الولايات المتحدة قد يكون من أفضل ما حدث للبلاد والأميركيين من أصل أفريقي وآسيوي "لأنه صحّي"".