الجيش الأميركي يستهدف طالبان للمرة الأولى منذ انتهاء وقف إطلاق النار

شنت القوات الأميركية في أفغانستان ضربتين جويتين ضد عناصر لحركة طالبان في أول هجوم من طرفها منذ انتهاء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين بنهاية الشهر الماضي.

وقال سوني ليجيت، المتحدث باسم القوات الأميركية في أفغانستان، إن الضربتين وقعتا يومي الخميس والجمعة لصد هجمات سعت عناصر طالبان إلى شنها ضد القوات الأمريكية بإقليمي فراه وقندهار.

وأكد ليجيت في تغريدة على موقع تويتر أن الهجمات هي الأولى للجيش الأميركي ضد طالبان منذ انتهاء هدنة عيد الفطر.

وتابع "نكرر: يجب على كل الأطراف أن تخفف العنف للسماح بترسيخ عملية السلام".

Overnight, USFOR-A conducted an airstrike against 25 armed TB fighters executing a coordinated attack on an #ANDSF checkpoint in Farah Prov. This afternoon, USFOR-A conducted a strike on TB fighters attacking an ANDSF checkpoint in Kandahar Prov. — USFOR-A Spokesman Col Sonny Leggett (@USFOR_A) June 5, 2020

ولم تعلّق حركة طالبان على الضربتين حتى الآن.

وأعلنت طالبان بشكل مفاجئ وقفاً لإطلاق النار مع القوات الأفغانية بمناسبة عيد الفطر انتهت مهلته في 26 أيار/مايو.

ومذاك، انخفض مستوى العنف بشكل عام في كافة أنحاء البلاد، في حين أكدت الحكومة الأفغانية أنها مستعدة لبدء محادثات السلام التي طال انتظارها مع المتمردين. ووقعت واشنطن اتفاقاً تاريخياً مع طالبان في شباط/فبراير ينصّ على انسحاب كافة القوات الأميركية من البلاد مقابل ضمانات أمنية يقدمها المتمردون.