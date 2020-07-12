إصابة 11 بحاراً بعد انفجار على متن سفينة حربية أميركية في قاعدة بحرية بكاليفورنيا

جرح أحد عشر بحاراً أميركياً بعد انفجار أدى إلى نشوب حريق على متن سفينة حربية هجومية كانت راسية في قاعدة سان دييغو البحرية في ولاية كاليفورنيا، بحسب ما ذكره مصدر في قسم الإطفاء في المدينة.

وأضاف المصدر أن البحارة المتواجدين على متن السفينة الحربية "يو إس إس بونوم ريتشارد" تعرّضوا لجروح طفيفة بسبب النيران وتمّ نقلهم إلى المستشفى.

وأعلنت البحرية الأميركية إجلاء جميع أفراد طاقم السفينة بعد اندلاع الحريق فيما عملت فرق الإطفاء على إخماد اللهب. ولم يتضح بعد سبب الانفجار ولم يعطِ جهاز الإطفاء في سان دييغو مزيداً من التفاصيل عنه.