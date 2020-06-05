شاهد: انهيار أرضي قوي يجرف عدة منازل في القطب الشمالي النرويجي

جرفت الأربعاء ثمانية منازل في البحر في القطب الشمالي النرويجي بعد انهيار ترابي قوي وقع بالقرب من بلدة ألتا. وتم تصوير الانهيار من قبل ساكن أحد البيوت كان بالقرب من مكان الحادث وركض لينقذ حياته عندما أدرك ما كان يحدث. وقالت الشرطة إن كمية التراب التي انهارت بلغت ما بين 650 و800 متراً على ارتفاع وصل إلى 40 متراً. وتبع ذلك العديد من الانهيارات الطفيفة ما دفع إلى إخلاء المنازل المجاورة بشكل مؤقت. ولم ترد أنباء عن حدوث إصابات في صفوف السكان، بإستثناء كلب أحد السكان الذي انزلق نحو البحر وسبح للعودة إلى الشاطئ.
No Comment المزيد من
شاهد: متظاهرون يحيون ذكرى أحداث تيانانمن في هونغ كونغ أمام "عمود العار"
شاهد: عودة الحياة لكازينوهات لاس فيغاس بعد إغلاق كورونا
شاهد: روبوت على شكل كلب يساعد على تعقيم اليدين في تايلاند
شاهد: متظاهرون في واشنطن يطالبون بتغيير القوانين لمنع حدوث جرائم مشابهة لمقتل جورج فلويد
شاهد: الآلاف يتظاهرون في لندن احتجاجاً على مقتل جورج فلويد
شاهد: الفلبين تحتفل باليوم العالمي للدراجات الهوائية بمرافق جديدة
شاهد: احتجاجات في نيويورك على الرغم من حظر التجول
شاهد: المحتجون في واشنطن يكسرون حظر التجول ويتظاهرون أمام البيت الأبيض
شاهد: الحلاقون يرتدون بدلات واقية في صالونات الحلاقة الهندية لمنع انتشار كورونا
شاهد.. التلاميذ في سنغافورة يعودون إلى مدارسهم بـ "الكمامات"
شاهد.. الشرطة الأمريكية تنفذ حملة اعقالات لوقف حركة الاحتجاجات
شاهد.. حفل موسيقي في إيطاليا على أرواح ضحايا فيروس كورونا
شاهد: مقتل 7 أشخاص على الأقل في فيضانات السالفادور
شاهد: رفع القيود في تركيا وإعادة فتح البازار الكبير في اسطنبول
شاهد: رجال الشرطة يقدمون تحية احترام للمتظاهرين الغاضبين في نيويورك
شاهد.. الكولوسيوم يفتح أبوابه من جديد.. وجدرانه مضاءة بألوان العلم الإيطالي
شاهد: طفل بريطاني من ذوي الاحتياجات الخاصة ينجح في إكمال سباق ماراثون خيري
شاهد.. احتجاجات في نيورورك ومساع للحفاظ على سلميتها
شاهد: سكان باريس يعودون إلى المتنزهات والحدائق بعد شهرين من إغلاقها
شاهد: إعادة فتح المسجد النبوي في المدينة المنورة أمام المصلين بعد شهرين من الإغلاق