الكاظمي يستكمل التشكيل النهائي للحكومة العراقية

منح البرلمان العراقي السبت الثقة لسبعة وزراء جدد، بينهم وزير النفط في أحد أغنى بلدان العالم بالنفط، ما أتاح لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي استكمال حكومته المؤلفة من 22 وزيراً.

وعيّن إحسان إسماعيل، رئيس شركة نفط البصرة الحكومية التي تدير حقول جنوب العراق الأكبر في البلاد، وزيراً للنفط.

وسيرث إسماعيل ملفّاً نفطياً صعباً وسط انهيار أسعار الخام في الأسواق العالمية، وهو الذي يشكّل أكثر من 90 في المئة من موازنة البلاد.

وزير النفط العراقي الجديد إحسان إسماعيل أ ف ب

من جهة ثانية، انتقل وزير المالية الأسبق فؤاد حسين، المقرب من الزعيم الكردي مسعود بارزاني، إلى وزارة الخارجية، التي تعتبر حالياً حقيبة استراتيجية للعراق الذي يسعى إلى تجديد علاقاته مع جيرانه والقوى العالمية بعد نجاة البلاد من أن تكون ساحة حرب بين الولايات المتحدة وإيران مع بداية العام الحالي.

وقال الكاظمي في تغريدة على تويتر عقب الجلسة البرلمانية التي حضرها 247 نائباً من أصل 329 إن "استكمال الكابينة الوزارية بتصويت مجلس النواب على الأسماء التي قدمناها، هو دافع اضافي لتنفيذ المنهاج الوزاري، والإيفاء باستحقاقات المرحلة والالتزام بوعودنا أمام شعبنا الذي ينتظر الأفعال لا الأقوال".

استكمالُ الكابينة الوزارية بتصويت مجلس النواب على الأسماء التي قدمناها، هو دافع اضافي لتنفيذ المنهاج الوزاري، والإيفاء باستحقاقات المرحلة والالتزام بوعودنا أمام شعبنا الذي ينتظر الأفعال لا الأقوال.

أشكرُ مجلس النواب على تجديد الثقة بالحكومة، خطُ شروعٍ جديد نقطعه بحزم وثبات. — Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) June 6, 2020

ومنح النواب الثقة أيضاً لمرشحي وزارات الثقافة، العدل، التجارة، الزراعة، والهجرة.

وقبل نحو شهر، منح البرلمان منح الثقة لـ15 وزيراً من حكومة الكاظمي بعدما شكل أول حكومة عقب استقالة سلفه عادل عبد المهدي في كانون الأول/ديسمبر.

وفيما يلي التشكيل الكامل للحكومة الجديدة:

-رئيس الوزراء: مصطفى الكاظمي

-وزير الخارجية: فؤاد حسين

-وزير النفط: إحسان إسماعيل

-وزير المالية: علي علاوي

-وزير الدفاع: جمعة عناد

-وزير الداخلية: عثمان الغانمي

-وزير الصحة والبيئة: حسن سلمان

-وزير الكهرباء: ماجد حنتوش

-وزير الثقافة والسياحة والآثار: حسن عبد حمادي

-وزير الشباب والرياضة: عدنان درجال

-وزير العدل: سالار محمد

-وزير الزراعة: محمد جاسم

-وزير التجارة: علاء حسن

-وزيرة الهجرة والمهجرين: إيفان فائق

-وزير التعليم العالي: نبيل خادم

-وزير التربية: علي مخلف

-وزير الموارد المائية: مهدي رشيد

-وزير العمل: عادل حاشوش

-وزير الاتصالات: أركان شهاب

-وزير الصناعة: منهل عزيز

-وزير النقل: ناصر حسين

-وزيرة الإسكان والإعمار: نازنين محمد

-وزير التخطيط: خالد بطال