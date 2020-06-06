منع مظاهرات في باريس ضد عنف الشرطة بسبب كوفيد-19

منعت السلطات الفرنسية تظاهرات كانت مقررة السبت في باريس ضد عنف الشرطة، مذكرةً بالحظر القائم على التجمعات التي تضم أكثر من عشرة أشخاص بسبب تفشي وباء كوفيد-19.

وقال مفوض شرطة باريس ديدييه لالمان في بيان إن دعوات للتظاهر أطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون إعلان مسبق من المنظمين.

وكان يفترض أن تجري التظاهرة بعد الظهر في ساحة شان دو مارس قرب برج إيفل.

وأعلن مفوض الشرطة أن "تلك التجمعات، التي قد تضم العديد من الأشخاص، غير مصرح بها بموجب مرسوم 31 أيار/مايو 2020 المرتبط بحال الطوارئ الصحية، الذي يحظر أي تجمع في الفضاء العام يفوق عدد المشاركين فيه العشرة أشخاص".

وكان لالمان فد منع الجمعة تجمعين آخرين كانا مقررين السبت اعتباراً من الساعة 15,00 أمام السفارة الأمريكية تكريماً لجورج فلويد، الأميركي الأسود البالغ من العمر 46 عاماً الذي قضى خنقاً على يد شرطي أبيض في مينيابوليس.

وجمعت الثلاثاء تظاهرة منعتها شرطة باريس نحو 20 ألف شخص على الأقل، بدعوة من لجنة دعم عائلة أداما تراوري، الشاب الأسود الذي قضى خلال استجواب شرطيين له في باريس عام 2016.