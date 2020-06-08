فيروس كورونا: آخر المستجدات حول العالم لحظة بلحظة

أودى فيروس كورونا بحياة ما لا يقل عن 400,346 شخصاً حول العالم منذ ظهوره في الصين في كانون الأوّل/ديسمبر، استناداً إلى مصادر رسميّة. وحتى الآن، الولايات المتحدة هي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 110,482 وفاة من أصل نحو مليونين إصابة مؤكدة، تليها بريطانيا (40542 وفاة) والبرازيل (35930 وفاة) وإيطاليا (33899 وفاة) وفرنسا (29155 وفاة).

وسُجّلت رسميّاً أكثر من 6,949,890 إصابة - لا تعكس الأرقام سوى جزء من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إنّ دولاً عدّة لا تجري فحوصا إلا للحالات الأكثر خطورة - بينها أكثر من 3 ملايين شخص تماثلوا إلى الشفاء.