السعودية: الإصابات بفيروس كورونا المستجد تتخطى حاجز الـ100 ألف

وصلت أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في السعودية إلى أكثر من مئة ألف، وسط تزايد في الوفيات قبل أسابيع من بدء موسم الحج في تموز/يوليو، حسبما أعلنت وزارة الصحة الأحد.

وبلغ عدد الإصابات 101914 مع تسجيل 3045 إصابة جديدة، بينما وصل عدد الوفيات إلى 712 بينها 36 الأحد وهو أعلى معدل وفيات في يوم واحد في المملكة منذ بدء تفشي وباء كوفيد-19.

وبين الإصابات المسجلة وهي الأعلى في منطقة الخليج سجل تعافي 72817 شخصاً.

وشهدت السعودية ارتفاعاً في أعداد الإصابات مع تقليل إجراءات الحد من التنقل الهادفة لوقف تفشي الفيروس، بحيث تجاوزت أعداد الإصابات اليومية سقف ثلاثة آلاف السبت والأحد.

وكانت السلطات أعلنت الجمعة إعادة تشديد الإجراءات الاحترازية الصحية في جدة، بوابة المسافرين لأداء مناسك العمرة والحج، لمدة 15 يوماً بدءاً من السبت لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتشمل هذه الإجراءات منع التجول من الساعة الثالثة عصرا بالتوقيت المحلي (12,00 ت غ) حتى السادسة صباحاً، وتعليق أداء الصلاة في المساجد والحضور إلى مقار العمل.

وقد تفرض السلطات إجراءات مماثلة في العاصمة الرياض التي تشهد منذ أيام ارتفاعاً في أعداد الإصابات الحرجة.

وكانت المملكة علّقت في وقت سابق أداء مناسك العمرة في مكة المكرمة، كما دعت إلى التريّث قبل المضي بخطط السفر لأداء الحج على أن تتخّذ قراراً ِبشأن المضي بموسم الحج السنوي خلال الأسابيع المقبلة.

وفي 2019 أدّى نحو 2,5 مليون مسلم من أنحاء العالم مناسك الحج في السعودية.

وأودى وباء كوفيد-19 بأكثر من 400 ألف شخص في العالم منذ ظهوره في الصين في كانون الأول/ديسمبر، وهو عدد تضاعف في شهر ونصف شهر، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى مصادر رسمية الاحد الساعة 14,30 ت غ.