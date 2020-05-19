إندونيسيا تدعو السعودية لحسم قرارها بشأن تنظيم الحج خلال العام الحالي

دعت إندونيسيا الثلاثاء المملكة العربية السعودية لحسم قرارها على صعيد السماح بتنظيم موسم الحج هذا العام، مع استمرار انتشار وباء كوفيد-19 في العالم. وكانت السلطات السعودية اتخذت قرار تعليق أداء العمرة في آذار/مارس لأجل غير مسمى، طالبة أيضا من المسلمين تأجيل استعداداتهم لأداء الحج موقتًا خلال تفشي فيروس كورونا الجديد.

ولم تعلن بعد ما إذا كانت ستمضي قدما في خطط تنظيم الحج هذا العام، والذي سيجري في نهاية تموز/يوليو.

وفي العام الماضي، أدى نحو 2.5 مليون شخص مناسك الحج في مكة المكرمة. وقالت وزارة الشؤون الدينية في إندونيسيا، إنه يجب اتخاذ قرار قبل انتهاء شهر رمضان نهاية الأسبوع.

وقال المتحدث باسم الوزارة عمان فتح الرحمن في حديث لوكالة "فرانس برس" اليوم الثلاثاء "نأمل أنّ يتم قريبا إعلان القرار الرسمي بشأن ما إذا كان سيتم المضي في الحج أو إلغاؤه".

وإندونيسيا أكبر دولة ذات أغلبية مسلمة في العالم، وقد سجلت 231 ألفا على الأقل من مواطنيها للمشاركة في الحج هذا العام، وهي أكبر نسبة بين الدول.

وأوضح فتح الرحمن، إن إندونيسيا أوقفت تأكيد عقود الاقامة والنقل وعقود أخرى مع سلطات السفر السعودية. وأضاف "حتى الآن لم توقع وزارة الشؤون الدينية بعد أي عقود أو تسدد الدفعة الأولى لقاء خدمات الحج في السعودية".

ويعتبر الحج مصدر دخل رئيسيا للمملكة الغنية بالنفط، لكنّ تنظيم الحج في موعده قد يجعله مصدرا رئيسيا للعدوى إذا توافد الحجاج إلى الأماكن الدينية في مكة.