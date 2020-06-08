فيديو من الولايات المتحدة: يحتفلان بزواجهما خلال احتجاج على مقتل فلويد

لم يتوقع الذين جاءوا للاحتجاج يوم السبت 6 حزيران/يونيو في شوارع فيلادلفيا الاحتفال بعيد زواج وسط حشد من المتظاهرين. ولكن هذا هو ما حدث حيث قرر زوجان تزوجا حديثاً الانضمام إلى المتظاهرين في جادة بنيامين فرانكلين باركواي.

وأراد الزوجان كيري آن ومايكل غوردُن أن يخلدا هذه اللحظة النادرة بالصور التي تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي لبضع ساعات. لحظة عاطفية للعروسين، اللذان عقدا قرانهما قبل ذلك بقليل في فندق لوجان، على بعد أمتار قليلة من المظاهرات.

ولم يكن يعلما بإمكانية الاحتفال بزواجهما وسط تجمعات كبيرة في ذلك اليوم، فقد اختار الزوجان الاحتفاظ بموعد زفافهما في حفل حميم للغاية، عندما توجب عليهما إلغاء الحفلة الكبيرة التي خططا لها بسبب فيروس كورونا.

وتبادل الزوجان قبلة الزفاف وسط الحشد.

وقالت كيري آن غوردُن، وهي من أصل جامايكي، لقناة إيه بي سي نيوز "لقد كانت لحظة قوية للغاية بالنسبة لنا".

شعور مشترك مع زوجها مايكل، وعائلته من منطقة البحر الكاريبي. كلنا شهود على هذه المظالم ونريد أن نرى تغييراً حقيقياً. كل هذا جعل من هذا اليوم يوماً خالداً".