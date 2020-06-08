السجن لخمسة أردنيين خططوا لتنفيذ عمليات ضد الجيش والشرطة الإسرائيلية في 2017

حكمت محكمة أمن الدولة الأردنية الإثنين بالسجن لمدة خمسة أعوام على خمسة أردنيين بعد إدانتهم بالتخطيط لتنفيذ عمليات ضد الجيش والشرطة الإسرائيلية في العام 2017، على ما أفادت مراسلة لوكالة فرانس برس داخل المحكمة. وقال مصدر قضائي لفرانس برس "دانت المحكمة المتهمين الخمسة، وأحدهم يحاكم غيابيا، بجريمة التهديد باستخدام العنف، وقررت الحكم عليهم بالوضع بالأشغال الشاقة خمس سنوات".

وأوضح المصدر أن "المدانين خططوا لتنفيذ اعتداءات ضد الجيش والشرطة الإسرائيلية في العام 2017".

وبحسب لائحة الاتهام التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس، قام المتهمون في منتصف العام 2017 "بمعاينة المنطقة الحدودية الواقعة جنوب البحر الميت باتجاه العقبة لمرتين متتاليتين لغايات إيجاد طريق آمن للتسلل إلى الجانب الإسرائيلي لتنفيذ عمليات عسكرية".

وبعد أن تبين لهم "استحالة التسلل من تلك المنطقة لوجود حراسة مشددة من الجيش الأردني ومن الجانب الإسرائيلي"، قدموا "طلبات دخول إلى الضفة الغربية بحجة زيارة المسجد الأقصى عن طريق أحد مكاتب السياحة"، على أن يعملوا بعد دخول القدس على "تنفيذ عمليات طعن ضد اليهود بواسطة أسلحة بيضاء"، لكن "طلباتهم رفضت".

على الأثر، قرر المتهمون، بحسب لائحة الاتهام، "على تقديم طلبات للعمل داخل إيلات من خلال إحدى شركات التوظيف". وقدم اثنان منهم طلبين تمت الموافقة على أحدهما. وبموجب هذه الموافقة، دخل المتهم ثائر جمال في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 إيلات حيث حاول الاعتداء على عمال يهود، لكن ألقت الشرطة الإسرائيلية القبض عليه.

وبحسب اللائحة، سجّل جمال مقطع فيديو يتحدث فيه عن نيته تنفيذ عمل عسكري ضد اليهود داخل إيلات.

وباشرت محكمة أمن الدولة مؤخرا محاكمة خمسة أردنيين آخرين أوقفوا في شباط/فبراير على خلفية التخطيط لعمليات انتحارية ضد أهداف إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وتواجه العلاقة بين عمّان وتل أبيب اللذين يرتبطان بمعاهدة سلام منذ عام 1994، تحديات متواصلة يتمثل آخرها في إعلان الدولة العبرية نيتها ضمّ أراض في الضفة الغربية المحتلة.