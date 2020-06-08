بالصور: مطاعم تلجأ لطرق غريبة لفرض إجراءات التباعد الاجتماعي

تحاول المطاعم في جميع أنحاء العالم إيجاد الطرق الكفيلة بالحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي من دون التآثير على عادات الزبائن. بعض المطاعم التي بقيت لأكثر من شهرين مغلقة توصلت إلى طرق مبتكرة لفرض مسافات التباعد الاجتماعي. وحتى في الوقت الذي ترفع فيه الدول الإجراءات الصارمة المطبقة لإبطاء انتشار فيروس كورونا، لا تزال هناك إرشادات قائمة لمنع حدوث موجة ثانية من تفشي الفيروس.

وتراوحت طرق بعض المطاعم ما بين الدروع الواقية والمساحات الفردية الشبيهة بالبيوت البلاستيكية إلى وضع بعض الزبائن في أنابيب مطاطية، يورونيوز قامت بمسح واسع لكيفية تكيف المطاعم مع التدابير التوجيهية للمسافة الاجتماعية.

مطعم هاند في باريس أ ف ب

في باريس ، يستخدم مطعم هاند H.A.N.D دروعًا فردية تشبه إلى حد ما أباجورة المصباح بينما قام مطعم ميديا ميدياتيك إيتن Mediamatic ETEN في أمستردام بتثبيت غرف زجاجية صغيرة شبيهة بالبيوت البلاستيكية حول كل طاولة للابقاء على مسافات آمنة بين طاولات الزبائن.

بيوت بلاستيكية فردية في آمستردام أ ب

الناذلون يرتدون الأقنعة في مطعم ميديا ماتيك في آمستردام أ ب

يرتدي موظفو مطعم ميديا ميدياتيك إيتن Mediamatic ETEN أقنعة أو دروع وجه بلاستيكية ويقدمون الطعام على ألواح طويلة من أجل الابتعاد عن الزبائن.

وفي مطعم فيش تلس بار Fish Tales Bar & Grill بولاية ماريلاند الأمريكية أصبح التباعد الإجتماعي تجربة راسخة من خلال تزويد الزبائن بحلقات مطاطية عملاقة متنقلة.

الأنابيب المطاطية في مطعم فيش بار في الولايات المتحدة أ ف ب

يستخدم عدد من المطاعم والمقاهي في مختلف البلدان دمى لشرح إجراءات التباعد الاجتماعي للزبائن وتوضيح ترتيبات الجلوس الجديدة وللمساعدة على ضمان عدم جلوس الزبائن في المكان الذي لا يفترض بهم الجلوس فيه.

مطاعم اختارت دمى العرض لمساعدة الزبائن أ ف ب

دمى العرض في مطاعم ليتوانيا أ ب

دمى عرض الآزياء في اسطنبول أ ف ب

نادلة ترتدي قناع وجه وهي تمر ما بين دمى عارض الآزياء في مطعم في واشنطن أ ف ب

أما في عاصمة تايلاند، فظهر الزبائن في المطاعم وراء فواصل بلاستيكية للحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي.

المطاعم في بانكوك أ ف ب