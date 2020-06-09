وباء كوفيد-19: آخر المستجدات العالمية لحظة بلحظة

أودى فيروس كورونا بـ404,245 شخصاً على الأقل منذ ظهر في الصين في كانون الأول/ديسمبر، بحسب تعدادٍ أجرته فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية. وعلى الرغم من رغم تخطي حصيلة الإصابات السبعة ملايين، والوفيات الأربعمئة ألف، مضت بلدان كثيرة قدما برفع تدابير الحجر ومعاودة النشاط.

يوم أمس اعتبرت منظمة الصحة العالمية أن وضع فيروس كورونا يزداد سوءاً في انحاء العالم، محذرة من التراخي في الإجراءات. وأعلنت الحكومة الكندية تخفيف الإغلاق الموقت للحدود حتى يتسنّى للمواطنين الأجانب الالتحاق بعائلاتهم المقيمة في كندا.

وسجّلت الولايات المتّحدة مساء الإثنين 450 وفاة من جرّاء الفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في أدنى حصيلة وفيات يومية تسجّل في هذا البلد منذ حوالى شهرين، بحسب حصيلة أعدّتها جامعة جونز هوبكنز. كذلك سجلت بريطانيا الإثنين 55 وفاة خلال 24 ساعة، في أدنى حصيلة منذ 22 آذار/مارس مع عدم تسجيل أي وفيات في اسكتلندا منذ يومين.