شاهد: رائدا فضاء روسيان في المحطة الدولية يتعادلان مع بطل شطرنج على الأرض

واجه رائدا فضاء روسيان في محطة الفضاء الدولية الثلاثاء بطل شطرنج موجودا على الأرض خلال مباراة بثت مباشرة وكانت نتيجتها التعادل.

وقد تسلح أناتولي إيفانشين وإيفان فاغنر بجهاز لوحي بدلا من رقعة الشطرنج وواجها في حالة انعدام الجاذبية الأستاذ الدولي الكبير في اللعبة سيرغي كارياكين الذي جلس في متحف الفضاء في موسكو.

ونقلت محطة الفضاء الروسية "روسكوسموس" المباراة مباشرة عبر يوتيوب، وقد انتهت على تعادل بعد حوالى 15 دقيقة.

وعلق أناتولي إيفانيشين وقد جلس إلى جانبه إيفان فاغنر "كان شرف عظيم لنا ألا نخسر".

وقال البطل سيرغي كارياكين من جهته إن "المباراة كانت على حد السيف وبمستوى جيد" رغم قصرها إذ لا يمكن لرواد الفضاء أن يبقوا في بث مباشر لفترة طويلة.

ونظمت المباراة بمناسبة مرور خمسين عاما على أول مباراة شطرنج أقيمت بين رواد فضاء سوفيات في مهمة ونظراء لهم على الأرض في التاسع من حزيران/يونيو 1970.

وكانت الشطرنج لعبة شعبية جدا في كل أرجاء الاتحاد السوفياتي السابق.

ووصل الروسيان أناتولي إيفانيشين وإيفان فاغنر والأميركي كريس كاسيدي إلى محطة الفضاء الدولية في التاسع من نيسان/أبريل بعد انطلاقهما من مركز بايكونور الروسي في كازاخستان.

وقد انضم إليهما في 31 أيار/مايو الأميركيان بوب بنكن ودوغ هورلي في أول رحلة مأهولة نفذتها شركة "سبايس اكس" الأميركية الخاصة. وشكلت هذه المهمة عودة لمركبات النقل الأميركية إلى محطة الفضاء الدولية بعد تسع سنوات على سحب المكوكات الأميركية. وكان الأميركيون يتجهون إلى المحطة في تلك الفترة بواسطة صواريخ "سويوز" روسية.