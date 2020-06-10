سياحة: قائمة بالدول الأوروبية التي يمكنك السفر إليها خلال الصيف

مع بدء الدول الأوروبية في رفع إجراءات الإغلاق التي فرضتها لمواجهة تداعيات كوفيد-19 بدأ العديد من الناس في جميع أنحاء القارة يفكرون في قضاء عطلة الصيف ببلد يسهّل على السياح والمصطافين الإقامة في بلد أوروبي .حيث إن لكل بلد قواعده الخاصة به وجدوله الزمني الخاص لإعادة فتح حدوده الخارجية. إذا كنت تنوي القدوم إلى إحدى دول أوروبا لقضاء عطلة الصيف فمن الجدير أن تعرف أن إغلاق الحدود الخارجية لدول الاتحاد سار حتى 15 يونيو/ حزيران.

ويمثل قطاع السياحة والأسفار أهمية قصوى بالنسبة لاقتصاد الاتحاد الأوروبي، إذ يمثل 10% من الناتج المحلي الإجمالي و12% من الوظائف. وتكبّد خسائر كبيرة بسبب إجراءات العزل المفروضة لاحتواء الوباء العالمي.

إليك دليل تم تحديثه للدول التي يمكنك قضاء عطلة الصيف فيها ابتداء من الخامس عشر من يونيو/حزيران

النمسا

فتحت النمسا حدودها البرية مع ألمانيا وسويسرا وليختنشتاين وسلوفاكيا وسلوفينيا والمجر وجمهورية التشيك في 4 يونيو/حزيران. لن يكون هناك فحص دخول للقادمين إلى لنمسا باستثناء الحدود الإيطالية. بالنسبة لأي شخص يصل إلى النمسا على سبيل المثال عن طريق الرحلات الجوية يجب تقديم شهادة طبية تثبت خلوه من الإصابة بكوفيد-19. ولا يمكن أن تزيد مدة الشهادة الطبية عن أربعة أيام. من جانب آخر يحظر الدخول عن طريق الجو للمواطنين القادمين من دول خارج منطقة شنغن.

بلجيكا

أعلنت الحكومة البلجيكية عن خطط لإعادة فتح الحدود للمواطنين من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ودول شنغن الأربع الأخرى (سويسرا وليختنشتاين وأيسلندا والنرويج) اعتبارًا من 15 يونيو. لم يتم بعد تحديد شروط السفر خارج أوروبا. كما خففت البلاد من عمليات الإغلاق في 8 يونيو لكن العديد من القيود التي تشمل قطاع الفنادق فلا تزال سارية حتى 1 يوليو.

البوسنة والهرسك

الحدود مفتوحة حاليًا لمواطني الدول المجاورة فقط و لا يُسمح بدخول الأجانب الآخرين. هناك بعض الاستثناءات تخصّ سائقي الشاحنات والمقيمين والدبلوماسيين.

بلغاريا

فتحت بلغاريا حدودها في الأول من يونيو/ حزيران أمام مواطني الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وسان مارينو وأندورا وموناكو والفاتيكان وصربيا فضلاً عن العاملين الطبيين وأفراد أسر المواطنين البلغاريين.

كرواتيا

فتحت كرواتيا الآن حدودها لمواطني جمهورية التشيك والمجر والنمسا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا وسلوفينيا وألمانيا وسلوفاكيا. في 11 مايو أعادت كرواتيا فتح حدودها للقادمين من دول الاتحاد الأوروبي لكن بشروط معينة.

قبرص

فتحت قبرص حدودها في 9 يونيو للمسافرين القادمين من اليونان ومالطا وبلغاريا والنرويج والنمسا وفنلندا وسلوفينيا والمجر وإسرائيل والدنمارك وألمانيا وسلوفاكيا وليتوانيا ولكن شريطة تقديمهم شهادة طبية تثبت خلو حاملها من كوفيد-19 وصادرة قبل 3 أيام من موعد السفر. في 20 يونيو سيتم السماح أيضًا للمسافرين من سويسرا وبولندا ورومانيا وكرواتيا وإستونيا وجمهورية التشيك بدخول البلاد.شريطة تقديمهم شهادة طبية تثبت خلو حاملها من كوفيد-19 وصادرة قبل 3 أيام من موعد السفر.ومع ذلك يمكن استئناف الرحلات الجوية بين قبرص وبريطانيا في منتصف يوليو وبعدها بأسابيع قليلة مع روسيا. ولا يزال مواطنو الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا مستبعدين من الدخول إلى قبرص.

جمهورية التشيك

في 27 مايو فتحت البلاد حدودها مع سلوفاكيا والمجر ولكن مع بعض القيود. أعيد فتح الحدود مع النمسا وألمانيا في 5 يونيو قبل 10 أيام من التاريخ المحدد. يستطيع سكان الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الدخول لأغراض تجارية أولزيارة الأقارب أو الدراسة في الجامعة شريطة تقديمهم شهادة طبية تثبت خلو حاملها من كوفيد-19.

الدنمارك

كانت الدنمارك أغلقت حدودها لغير المواطنين في 14 مارس الماضي للحد من انتشار الفيروس. وقررت الحكومة الدنماركية إعادة فتح الحدود لاستقبال السائحين من ألمانيا والنرويج وأيسلندا بدءا من 15 حزيران/يونيو. مضيفة أنها قد تسمح بدخول السياح من دول أخرى بعد موسم الصيف.

إستونيا

إستونيا أغلقت حدودها في منتصف مارس، وحظرت دخول البلاد على القادمين إليها الذين ليس لديهم إقامة بها، وفي 15 مايو قامت إستونيا بتخفيف هذه القواعد بالنسبة للمواطنين من الدول المجاورة لاتفيا وليتوانيا وفنلندا. من الأول من يونيو تمت إعادة فتح حدود إستونيا أمام مواطني العديد من الدول الأوروبية وسيتعين على القادمين من بلدان ذات معدل إصابة مرتفع بكوفيد-19 أن يعزلوا أنفسهم لمدة أسبوعين.

فنلندا

يستمرإغلاق الحدود البرية لفنلندا حتى 14 يونيو على الأقل.

فرنسا

أعلن رئيس الوزراء إدوارد فيليب عن خطط لإعادة فتح حدود فرنسا مع دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة اعتبارًا من 15 يونيو. في الوقت الحالي يخضع المسافرون القادمون من المملكة المتحدة أو إسبانيا للحجر الصحي الطوعي. لن يتمكن المواطنون من غير دول الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة من السفر إلى فرنسا إلا ضمن ظروف محدودة .

ألمانيا

ستفتح ألمانيا حدودها مع دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في 15 يونيو. أعلنت ألمانيا أنها تسعى، كما جيرانها فرنسا والنمسا وسويسرا، إلى رفع القيود على حركة التنقل على حدودها التي وضعت في إطار التدابير للوقاية من فيروس كورونا المستجد، في منتصف حزيران/يونيو. تسمح ألمانيا لمواطني الاتحاد الأوروبي ومواطني المملكة المتحدة وليختنشتاين وسويسرا والنرويج وأيسلندا وأفراد أسر هؤلاء المواطنين بالعودة إلى وطنهم أو إلى مكان إقامتهم العادية في ألمانيا أو الوصول إلى بلدهم عبر ألمانيا إذا احتاجوا لذلك.

اليونان

نشرت وزارة الخارجية اليونانية يوم الأحد 31 مايو خطتها لإعادة فتح الحدود والتي تنطوي على ثلاث مراحل مختلفة. المرحلة الأولى (حتى 15 يونيو) : يُسمح لعدد محدود من الرحلات الجوية الدولية بالهبوط في أثينا. يجب إخضاع جميع القادمين إلى اليونان لاختبار كوفيد-19. المرحلة الثانية (15 يونيو - 30 يونيو) ابتداءً من 15 يونيو، تستأنف الرحلات السياحية وستهبط الرحلات الجوية الدولية ليس فقط في أثينا ولكن في مطار ثيسالونيكي أيضًا.ومع ذلك ، سيضطر بعض الركاب إلى إجراء اختبار إلزامي عند الوصول. المرحلةالثالثة (1 يوليو فصاعدًا) سيتم السماح بالرحلات الجوية الدولية من وإلى جميع المطارات في اليونان.

المجر

حدود المجر مفتوحة مع رومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وصربيا ولكن وفق قيود. يمكن للقادمين من جمهورية التشيك أيضًا الدخول إلى البلاد

أما الحدود مع النمسا وأوكرانيا فتظل مغلقة.

أيسلندا

من المقرر إعادة فتح آيسلندا أمام المسافرين من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في 15 يونيو. سيتم اختبار السياح لفحص كوفيد-19 عند الوصول. بعد بضع ساعات ، سيحصلون على النتيجة على هواتفهم ، بعد تنزيل تطبيق تتبع خاص. السلطات لم توضح الإجراءات لأولئك الذين تأكدت إصابتهم بالفيروس

أيرلندا

تطلب سلطات الصحة الأيرلندية حاليًا من أي شخص يأتي إلى أيرلندا ، باستثناء أيرلندا الشمالية ، أن يقوم بالعزل الذاتي لمدة 14 يومًا عند الوصول ويشمل الأمر المقيمين في أيرلندا.

إيطاليا

فتحت إيطاليا حدودها في 3 يونيو أمام مواطني الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ومنطقة شنغن وأندورا وموناكو بعد إغلاق البلاد الذي دخل حيز التنفيذ في 9 مارس. كما تم فتح الحدود مع مدينة الفاتيكان وسان مارينو في هذا التاريخ. لن يتعين على المسافرين القادمين من البلدان المذكورة أعلاه الخضوع للحجر الصحي ما لم يكونوا في أي بلد آخر خلال 14 يومًا قبل الوصول إلى إيطاليا.

إستونيا وليتوانيا ولاتفيا

فتحت دول البلطيق الثلاث حدودها في 15 مايو.وعليه فيمكن للمواطنين والمقيمين الدائمين في إستونيا ولاتفيا وليتوانيا فقط السفر بين الدول الثلاث.

لكن حدودهم الخارجية لا تزال مغلقة. تقول إستونيا إنها لن تفتح حدودها قبل 15 يونيو على الأقل. تسمح ليتوانيا أيضًا بدخول مواطني بولندا مع بعض القيود .بالنسبة لليتوانيا لن تكون هناك عمليات تفتيش حدودية مع لاتفيا اعتبارًا من 1 يونيو.

لوكسمبورج

أعيد فتح حدود لوكسمبورغ مع ألمانيا في 15 مايو.

مالطا

أعلنت وزارة السياحة في مالطا أنه سيتم إعادة فتح الحدود للمسافرين من ألمانيا والنمسا وقبرص وسويسرا وسلوفاكيا والنرويج والدنمارك والمجر وفنلندا وأيرلندا وليتوانيا وإسرائيل ولاتفيا وإستونيا ولوكسمبورج وجمهورية التشيك. كانت مالطا أول دولة في أوروبا تحظر الرحلات الجوية من إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا وسويسرا في 10 مارس.

هولندا

فرضت البلاد قيودًا على السفر إلى الخارج في 19 مارس. ومع ذلك ، فإن الحدود مفتوحة لأولئك الذين يسافرون إلى هولندا من منطقة شنغن ، ولكن يجب عليهم "اتباع النصائح والقواعد الخاصة بمكافحة كوفيد-19 مثل احترام قواعد التباعد الاجتماعي وغسل اليدين وتجنب مصافحة . بالنسبة لأولئك القادمين من خارج منطقة شنغن ( مواطنو الولايات المتحدة وأستراليا وكندا) فإنه يحظر عليهم دخول البلاد قبل 15 يونيو.

النرويج

بحلول 15 يونيو ، يسمح لبعض دول الشمال منها الدنمارك دخول البلاد. وبحلول 20 يوليو سيتم النظر في إعفاءات لبعض الدول الأوروبية المجاورة. النرويج تفرض الحجر الصحي لمدة 10 أيام لأولئك العائدين من الخارج وتنصح وزارة الشؤون الخارجية في البلاد بعدم السفر إلى الخارج إلا للضرورة القصوى حتى 20 أغسطس.

بولندا

أغلقت بولندا حدودها مع العديد من البلدان ، بما في ذلك جمهورية التشيك وسلوفاكيا وألمانيا.

البرتغال

حدود البرتغال مغلقة أمام السياح حتى 15 يونيو على الأقل. وقد تم تطبيق ضوابط الحدود منذ 16 مارس.

روسيا

في 8 يونيو قال الكرملين إنه سيعيد فتح حدود روسيا جزئياً . قال رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين إنه سيتم السماح بالسفر للخارج للعمل أو للأغراض الطبية أو الدراسية وكذلك لرعاية الأقارب.

سلوفينيا

أعادت سلوفينيا فتح الحدود أمام مواطني الاتحاد الأوروبي في 15 مايو. يجب على أي شخص يشتبه في أنه يحمل كوفيد-19 أن يعزل نفسه لمدة 14 يومًا.

سلوفاكيا

اعتبارا من 10 يونيو ستفتح سلوفاكيا حدودها مع ألمانيا وليختنشتاين وسويسرا وسلوفينيا وكرواتيا وبلغاريا واليونان وقبرص ومالطا واستونيا ولاتفيا وليتوانيا وفنلندا والنرويج والدنمارك وأيسلندا. والآنحدود سلوفاكيا مفتوحة بالفعل مع النمسا والمجر وجمهورية التشيك.

إسبانيا

ستفتح إسبانيا حدودها أمام السياح في 1 يوليو. حاليًا يُسمح فقط للمواطنين الإسبان والمقيمين في إسبانيا والعاملين عبر الحدود والعاملين في مجال الرعاية الصحية أو كبار السن والأشخاص الذين يمكنهم إثبات الظروف القاهرة أو حالة الحاجة ، بالدخول إلى البلاد عبر الموانئ الإسبانية والمطارات. تشمل الاستثناءات أيضًا الموظفين الدبلوماسيين وكل ما يتعلق بنقل البضائع.

السويد

أدخلت السويد قيودًا على الحدود لكنها لا تنطبق إلا على السفر غير الضروري من دول خارج الاتحاد الأوروبي باستثناء المملكة المتحدة وسويسرا.

دخل هذا التقييد حيز التنفيذ في 19 مارس وتم تمديده حتى 15 يونيو.

سويسرا

ستقوم سويسرا ، التي أدخلت قيودا على حدودها في 13 مارس بإعادة فتح الحدود لجميع دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والنرويج وأيسلندا وليختنشتاين في 15 يونيو بدلاً من 6 يوليو كما كان مخططًا مسبقًا. سيتم رفض دخول أي مواطن أجنبي يحاول دخول سويسرا دون إقامة سارية أو تصريح عمل. يمكن للمسافرين بالطائرة من الخارج دخول البلاد فقط من خلال المطارات في زيوريخ وجنيف وبازل.

المملكة المتحدة

حدود المملكة المتحدة مفتوحة اعتبارًا من 8 يونيو ولكن سيطلب من القادمين من الخارج التزام الحجر الصحي لمدة 14 يومًا باستثناء القادمين من أيرلندا أو جزر القنال أو جزيرة مان.وتقول الحكومة إن هذه الإجراءات ستتم مراجعتها كل ثلاثة أسابيع. كما هو الحال في البلدان الأخرى ، يتم استثناء بعض المهن من هذه القواعد ، مثل العاملين في مجال الرعاية الصحية.