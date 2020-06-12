شاهد.. نافورة جنيف الشهيرة "جيت دو" تعود للحياة من جديد

نافورة جنيف الشهيرة تعود للحياة من جديد، بعد أشهر من التوقف جراء تفشي فيروس كورونا.
وكانت سويسرا قد خففت من إجراءات الحجر بعد تراجع أعداد الإصابات الجديدة فيها.
وقد هنأ تديروس غيبريسيسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية سويسرا على تمكنها من احتواء الوباء، مشددا على ضرورة الاستمرار باتخاذ خطوات احترازية كالتباعد الاجتماعي وغسل اليدين للوقاية من المرض.
وقد سجلت سويسرا نحو 31044 حالة توفي منها نحو 1937 حالة.
وتعتبر نافوة "جيت دو" من أشهر النوافير في العالم، حيث قد تصل ارتفاع المياه الصادرة منها نحو 140 مترا.
No Comment المزيد من
شاهد.. مدرسة بحرينية تخرج طلابها في حلبة "فورمولا 1" بسبب "كورونا"
شاهد: استخدام "الروبوت النادل" للحفاظ على التباعد الاجتماعي في هولندا
شاهد: السيول تغمر أجزاء واسعة من جنوب الصين
شاهد: السوريون في السويداء يتظاهرون ضدّ النظام واحتجاجاً على الحالة الاقتصادية
شاهد: استئناف العمل جزئيا في قاعات الحلاقة في العاصمة الفلبينية مانيلا
شاهد:هيوستن تودع جورج فلويد في جنازة مهيبة
مرشدو السياحة في إيطاليا يحتجون على نقص الدعم الاقتصادي
شاهد: شوارع بغداد شبه مهجورة بسبب كورونا
شاهد: شرطة نيبال تستخدم خراطيم المياه لتفريق احتجاج على تدابير كورونا
شاهد: ابتكار قناع يُظهر بسمة من يضعه في بلجيكا.. ومستشفيات الأطفال معجبة به
شاهد: متظاهرون يستلقون على بطونهم للتنديد بالعنصرية
شاهد: مظاهرات في بلجيكا ضد العنصرية
شاهد: مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين في العاصمة البلجيكية
شاهد: كيف فض حرس سجن شجارا نشب بين السجناء في استراليا
شاهد: العاصفة الاستوائية كريستوبال تقترب من سواحل لويزيانا الأميركية
شاهد: المتظاهرون المناهضون للعنصرية في روما يلتزمون الصمت لمدة ثماني دقائق
شاهد: المئات يتظاهرون ضدّ العنصرية أمام مقر السفارة الأميركية في لندن
شاهد: الجراد يجتاح الهند ويقضي على 500 ألف هكتار من الأراضي الزراعية
أستراليا: مقتل راكب أمواج بعد تعرّضه لهجوم من القرش الأبيض الكبير
شاهد: استمرار العودة الحذرة لأنشطة الحياة في شرق آسيا