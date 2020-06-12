شاهد.. نافورة جنيف الشهيرة "جيت دو" تعود للحياة من جديد

نافورة جنيف الشهيرة تعود للحياة من جديد، بعد أشهر من التوقف جراء تفشي فيروس كورونا.

وكانت سويسرا قد خففت من إجراءات الحجر بعد تراجع أعداد الإصابات الجديدة فيها.

وقد هنأ تديروس غيبريسيسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية سويسرا على تمكنها من احتواء الوباء، مشددا على ضرورة الاستمرار باتخاذ خطوات احترازية كالتباعد الاجتماعي وغسل اليدين للوقاية من المرض.

وقد سجلت سويسرا نحو 31044 حالة توفي منها نحو 1937 حالة.

وتعتبر نافوة "جيت دو" من أشهر النوافير في العالم، حيث قد تصل ارتفاع المياه الصادرة منها نحو 140 مترا.