المغرب يتبرع بـ 8 ملايين كمامة لـ 15 دولة أفريقية

أعلن المغرب الأحد منح ثمانية ملايين كمامة ومعدات طبية أخرى لـ15 بلدا إفريقيا "من أجل مواكبتها في جهود محاربة جائحة كورونا"، بحسب بيان لوزارة الخارجية.

وتشمل هذه المساعدات، إلى جانب الكمامات الواقية، 75 ألف علبة من عقار كلوروكين الذي يستعمل في المغرب لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى سترات طبية وأغطية للرأس و30 ألف ليتر من المطهرات الكحولية، وفق المصدر المذكور.

والمساعدات موجهة إلى 15 بلدا في إفريقيا جنوب الصحراء. وكثف المغرب خلال السنوات الأخيرة استثماراته ومبادراته الدبلوماسية إزاء بلدان القارة. وأشار البيان إلى أن جميع المعدات الواقية التي تتضمنها هذه المساعدات الطبية مغربية الصنع و"تتطابق مع معايير منظمة الصحة العالمية".

وكانت المملكة فرضت مطلع نيسان/أبريل وضع الكمامات الواقية على الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خلال فترة الطوارئ الصحية، التي تستمر حتى 10 تموز/يوليو. وهي مصنعة محليا وتباع بسعر مخفض مدعوم من صندوق خاص أنشئ لمواجهة تداعيات الجائحة.