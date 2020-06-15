ما هي الدول التي عرفت أكبر معدل وفيات بكورونا في العالم؟

قتل فيروس كورونا أكثر من 431 ألف شخص عبر جميع أنحاء العالم وأكثر من 117 ألف في الولايات المتحدة، وفقًا للتقارير الصحية المنشورة الأحد.

فقد تم الإبلاغ عن 117126 حالة وفاة في الولايات المتحدة و 42802 حالتي وفاة في البرازيل و 41698 وفيّات في المملكة المتحدة وهي البلدان الثلاثة التي شهدت أكبر عدد من الوفيات.

من بين الدول العشر التي شهدت أكبر عدد من الوفيات في العالم نجد إيطاليا بـ 34301 حالة وفاة وفرنسا بـ 29398 وفيّة وإسبانيا ب 27136 حالة وفاة.

تحتل المكسيك المرتبة السابعة بعدد 16872 حالة وفاة تليها بلجيكا ب 9650 حالة وفاة والهند ب 9195 حالة وفاة وألمانيا ب 8867 حالة وفاة وهي الدولة العاشرة التي شهدت أكبر عدد من الوفيات.

في المجموع هذه البلدان العشرة سجلت 37045 حالة وفاة و هي تمثّل 78.2 بالمئة من جميع الوفيات بسبب كوفيد-19 لمسجلة في جميع أنحاء العالم.