محمد السادس خضع لجراحة في القلب "كللت بالنجاح"

أجرى العاهل المغربي، الملك محمد السادس عملية جراحية في القلب "كللت بالنجاح"، بحسب ما أفاد فريقه الطبي في بيان ليل الأحد الإثنين.

وقال البيان الذي نشرته وكالة الأنباء المغربية إن العملية أجريت الأحد في مصحة القصر الملكي بالرباط من أجل "إزالة اضطراب" على مستوى "الإيقاع الأديني للقلب"، بعد تسجيل "عودة ظهور هذا الاضطراب من جديد".

وأضاف "تكللت هذه العملية بالنجاح الكامل (...) ومكّنت من إعادة انتظام إيقاع نبض القلب وعودته إلى وضعه الطبيعي".

كان العاهل المغربي، البالغ 56 عاما، قد أجرى في باريس شباط/فبراير 2018 عملية مماثلة كللت بالنجاح أيضا.

يتربع محمد السادس على عرش المملكة منذ تموز/يوليو 1999 بعد وفاة والده الملك الحسن الثاني.