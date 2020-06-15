شاهد: مظاهرات في شوارع روما تنديدا ب"غياب الدعم الحكومي" خلال أزمة كورونا

تظاهر المئات من الممرضات الإيطاليات في العاصمة روما احتجاجاً على ما وصفوه بغياب دعم الحكومة لهن خلال أزمة فيروس كورونا المستجد.

وشهد الاعتصام إطلاق الممرضات بالونات حمراء تعبيرا عن غياب المساندة الحكومية اللازمة على الرغم من مخاطرتهن بحياتهن أثناء القيام بمهامهن في علاج المصابين بالوباء القاتل.

وبحسب المتظاهرات، فإن احتفاء العامة والمسؤولين بهن لم يُترجم إلى مساعدات ودعم ملموس.

في الوقت نفسه، تظاهر عدد من المرشدين السياحيين أيضاً ضد غياب الدعم الحكومي لهم خلال توقف السياحة إبان الأزمة التي فرضت السلطات الإيطالية خلالها إغلاقاً عاماً لمدة ثلاثة أشهر ما ضرب القطاع السياحي في مقتل.

وطالب المرشدون بدعم مالي من جانب الحكومة للتعويض عن خسارتهم خلال تلك الفترة.

وكانت إيطاليا قد أعادت فتح حدودها كما بدأت المطاعم والمتاحف والمتاجر المختلفة تعود للحياة الطبيعية بشكل تدريجي.