وباء كورونا آخر المستجدات لحظة بلحظة

أودى فيروس كورونا المستجدّ بـ431 ألفا و193 شخصاً على الأقل حول العالم منذ ظهوره في الصين في كانون الأوّل/ديسمبر استناداً إلى مصادر رسميّة.
وسُجّلت رسميّاً أكثر من سبعة ملايين و848 ألفا و160 إصابة في 196 بلداً ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء. ولا تعكس الأرقام إلّا جزءاً من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إنّ دولاً عدّة لا تجري فحوصا لكشف الإصابة إلا لمن يستدعي وضعه دخول المستشفى. وبين هذه الحالات، أُعلن تعافي ثلاثة ملايين و534 ألفا و200 شخص على الأقلّ.
ومنذ التعداد الذي أجري السبت الساعة 19,00 ت غ، أحصيت 3578 وفاة و131 ألفا و120 إصابة إضافية في العالم. والدول التي سجّلت أكبر عدد من الوفيات الإضافية هي البرازيل (892)، والولايات المتحدة (527) والمكسيك (424).
والولايات المتحدة التي سجلت أول وفاة بكوفيد-19 مطلع شباط/فبراير، هي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات مع 115 ألفا و586 وفاة من أصل مليونين و84 ألفا و506 إصابات. وتعافى ما لا يقل عن 556 ألفا 606 أشخاص.
البيرو تطلق 1500 سجين تجنبا لتفشي الإصابات بكوفيد-19
أعلنت الحكومة البيروفيّة الأحد الإفراج عن 1500 سجين محكوم عليهم بعقوبات خفيفة، في خطوة تهدف إلى الحدّ من الاكتظاظ في السجون التي تشهد في بعض الأحيان حركات تمرّد سببها الخشية من فيروس كورونا المستجدّ. وقال وزير العدل فرناندو كاستانيدا في بيان إنّ السجناء البالغ عددهم 1502 قد "غادروا السجون ومراكز إعادة التأهيل المختلفة في البلاد". وحصلت عمليّات الإفراج هذه على مدى شهرين. وكانت الحكومة تبنّت خطّة في 14 نيسان/إبريل للإفراج عن نحو ثلاثة آلاف معتقل.
وتُعدّ البيرو حاليًا ثاني دولة في المنطقة بعد البرازيل لناحية عدد الإصابات بكوفيد-19، وذلك بتسجيلها 229,736 إصابة. أمّا لناحية عدد الوفيّات الناجمة عن الوباء، فتُعدّ البيرو الثالثة بعد البرازيل والمكسيك، وذلك بتسجيلها 6,688 وفاة.
فرض حجر صحّي على 10 مناطق أخرى في بكين على خلفية إصابات جديدة بكورونا (البلدية)
فُرض حجر صحّي على عشر مناطق سكنيّة إضافيّة في بكين، بحسب ما أعلنت البلدية الإثنين، في وقت سُجّلت 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة في العاصمة الصينية. وكانت السلطات عزلت في وقت سابق 11 منطقة سكنيّة قريبة من سوق كبير من بكين، وشرع 24 مركزا في إجراء فحوص شملت عشرة آلاف شخص. وتتطلّع السلطات إلى إجراء /فحوص لـ46 ألفا آخرين يسكنون أحياء محيطة بالسوق.
382 وفاة بكورونا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة في أدنى حصيلة يومية منذ أسابيع
سجّلت الولايات المتّحدة 382 وفاة بكورونا المستجدّ خلال الساعات الـ24 الماضية، في حصيلة يوميّة هي الأدنى منذ أسابيع، وفق إحصاء نشرته الأحد جامعة جونز هوبكنز التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس. وبذلك، يرتفع إجماليّ عدد الوفيّات في البلاد جرّاء الفيروس إلى 115,729. ومنذ نهاية شهر أيّار/مايو، نادراً ما بات عدد الوفيّات اليوميّة بفيروس كورونا يتجاوز الألف حالة في الولايات المتّحدة.
وأظهرت البيانات التي نشرتها الجامعة الساعة 20,30 بالتوقيت المحلّي (الإثنين 00,30 ت غ)، أنّ الولايات المتّحدة هي البلد الأكثر تضرّرًا من حيث عدد الوفيّات وكذلك الإصابات (2,093,335).
وما زالت الولايات المتّحدة تسجّل نحو 20 ألف إصابة جديدة بالفيروس يومياً، وهي تجد صعوبة في خفض هذا الرقم.