بدء التجارب السريرية على لقاحات ضد كورونا في ألمانيا وروسيا

سيجري المختبر الألماني كيورفاك تجارب سريرية للقاح ضد فيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلنت الأربعاء السلطة الاتحادية المختصة التي وافقت عليه، بينما يتكثف السباق لتطوير اللقاح.

وأعتبر معهد بول إيرلخ الألماني، الهيئة التنظيمية المختصة في البلاد، في بيان ذلك بأنها "خطوة هامة نحو السماح بلقاح آمن وفعال ضد كوفيد-19 بالنسبة للسكان في ألمانيا وخارجها".

وافادت منظمة الصحة العالمية عن وجود 11 لقاحًا جديدًا محتملاً الآن ضد فيروس كورونا المستجد تم اختبارهم على البشر في جميع أنحاء العالم.

في نهاية نيسان/أبريل، وافق المعهد على اجراء تجارب أولية على متطوعين باستخدام لقاح شركة "بيونتيك" ومقرها في ماينز والمرتبطة بمختبر فايزر الأميركي.

سيتم تطبيق تلك الخاصة بكيوفارك كجزء من دراسة أولية تشمل 168 متطوعًا بصحة جيدة، بينهم 144 سيتم تلقيحهم خلال الشهر لمعرفة فيما إذا كانوا يتحملون الجرعات المقدمة بشكل جيد، بحسب المعهد.

كما يتوقع أن تجري مختبرات أخرى تجارب سريرية "في الأشهر المقبلة".

وأعلنت الحكومة الألمانية الاثنين أن الدولة ستصبح مساهمًا في كيوفارك، الذي يحتل مرتبة متقدمة في السباق نحو إيجاد لقاح ضد الفيروس، لتجنب استحواذ مستثمر أجنبي عليه، وخاصة الأميركي.

وسيستثمر البنك الألماني للتنمية، وهو الذراع المالي للدولة، 300 مليون يورو للاستحواذ على 23 بالمئة من شركة التكنولوجيا الحيوية.

وأعلنت ألمانيا السبت أنها وقعت وفرنسا وإيطاليا وهولندا اتفاقية مع شركة الأدوية أسترازينيكا لضمان توريد 300 مليون جرعة من لقاح محتمل ضد فيروس كورونا المستجد إلى الاتحاد الأوروبي.

لقاحان روسيان

من جهتها، بدأت روسيا الأربعاء تجارب سريرية لأول نموذجين للقاحات ضد فيروس كورونا المستجد على مجموعتين تضم كل واحدة 38 متطوعا.

وأعلنت وزارة الصحة الروسية أن "التجارب السريرية للقاحين ضد وباء كوفيد-19 بدأت في 17 حزيران/يونيو".

وقالت في بيان إنها أجازت هذه التجارب التي يجريها أحد معاهدها هو مركز نيكولاي غماليا للبحوث في علم الأوبئة والاحياء المجهري.

وأضافت أن أحد النموذجين "سائل" في حين أن الثاني "مجمد" دون مزيد من التفاصيل حول طبيعة اللقاحين أو تركيبتهما.

وبعد تلقيحهم سيوضع المتطوعون ال76 في العزل لمدة 28 يوما وستتم مراقبة حالتهم الصحية وسيخضعون لفحوص لتقييم مستوى مناعتهم والآثار الجانبية المحتملة.

واعتبارا من نيسان/أبريل حددت روسيا هدفا لها بإجراء أول التجارب للقاحات بشرية اعتبارا من حزيران/يونيو. وتعمل عدة مراكز أبحاث على منتجات مختلفة.