هل نحن أمام موجة ثانية في الصين؟ آخر مستجدات كوفيد-19 لحظة بلحظة

تتخوف الحكومة الصينية، والعالم وراءها، من موجة ثانية لفيروس كورونا القاتل، تكون قوية مثل الأولى، ولذا اتخذت السلطات قراراً في بكين العاصمة بإلغاء أكثر من 1200 رحلة جوية.
وكان رئيس البلدية أعلن عن تسجيل 31 حالة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة. وتجري السلطات فحوصات واسعة النطاق على عشرات آلاف الاشخاص الذين لهم صلة بالبؤرة الجديدة التي يعتد انها سوق تشينفادي للمواد الغذائية بالجملة، فيما وضعت حوالى 30 مجمعاً سكنياً قيد الحجر الصحي.
وفي نيوزيلندا التي أعلنت النصر على الوباء في الثامن من الشهر الجاري، سلّمت الحكومة الأمر للجيش لمراقبة الحدود الخارجية للبلاد، كما سيفرض حجر صحي على كل الوافدين إلى البلاد.
في الولايات المتحدة سجّلت أكثر من 116 ألف حالة وفاة، ما يعني أن عدد "الوفيات" الذي تسبب به الفيروس فاق عدد القتلى من العسكريين الأميركيين إبان الحرب العالمية الأولى بحسب جامعة جونز هوبكنز.
أكثر من ألفي وفاة بكورونا خلال يوم في الهند لتصل الحصيلة الإجمالية الى 11 ألفا و903 (الحكومة)
وفيات كورونا بالولايات المتحدة تخطّت عدد القتلى الأميركيين في الحرب العالمية الأولى
سجّلت الولايات المتّحدة مساء الأربعاء أكثر من 700 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد ضحايا وباء كوفيد-19 في هذا البلد إلى 116.850 شخصاً، أي أكثر من عدد العسكريين الأميركيين الذين قتلوا خلال الحرب العالمية الأولى.
وأظهرت بيانات نشرتها جامعة "جونز هوبكنز" في وقت متأخر أمس، أنّ وباء كوفيد-19 حصدت في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة أرواح 740 شخصاً لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للفيروس الفتّاك في هذا البلد إلى أكثر من 116.850 وفاة.
نيوزيلندا تكلّف الجيش مراقبة الحدود لمنع تفشّي كورونا
كلّفت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا آرديرن الأربعاء الجيش مراقبة الحدود وذلك غداة تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في البلاد للمرة الأولى بعد 25 يوماً من عدم تسجيل أي إصابة، في تدهور عزته السلطات إلى عدم الالتزام ببعض إجراءات الحجر الصحّي.
وقالت آرديرن للصحافيين "أعتقد أنّنا بحاجة إلى الحزم والثقة والانضباط وهو ما يمكن للجيش أن يوفّره".
وبموجب إجراءات الحجر المفروضة في نيوزيلندا، يُسمح فقط للمواطنين وعائلاتهم بالدخول إلى البلاد مع بعض الاستثناءات مثل الأشخاص الذين لديهم أسباب مهنية أو إنسانية.
ويخضع كل الوافدين إلى حجر صحّي مدّته 14 يوماً حال وصولهم إلى البلاد.
ونيوزيلندا التي تُعدّ خمسة ملايين نسمة أحصت 1154 حالة و22 وفاة.
وأعلنت السلطات النيوزيلندية الأسبوع الماضي عدم تسجيل أي إصابات ورفعت كل القيود الوطنية لا سيّما إجراءات التباعد الاجتماعي والقيود على تجمّع الأشخاص.
أكثر من 7000 وفاة في بيرو
أعلنت وزارة الصحة في البيرو أمس أنّ وباء كوفيد-19 حصد حتّى اليوم في البلد الأميركي اللاتيني أرواح أكثر من سبعة آلاف شخص من أصل 237 ألف مصاب.
وقالت الوزارة إنّه خلال الساعات الـ24 الأخيرة سجّلت 196 حالة وفاة إضافية بفيروس كورونا ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات في هذا البلد إلى 7056 وفاة، في حين ارتفع إجمالي عدد المصابين إلى 237.156 بعد تسجيل 4164 إصابة جديدة.
لكنّ هذه الزيادة لم تثر قلق وزير الصحّة فيكتور زامورا الذي قال خلال مؤتمر صحافي إن "الوباء يظهر تراجعاً (...) وتيرة العدوى تتباطأ".
ومنذ مطلع حزيران/يونيو الجاري تسجّل البيرو متوسّط عدد إصابات جديدة يبلغ 4800 إصابة يومياً.
إلغاء 1225 رحلة جوية في بكين وتسجيل 31 إصابة جديدة
أعلنت وسائل إعلام صينية رسمية أنّ مطاري بكين ألغيا الأربعاء أكثر من ألف رحلة جوية بعد ظهور إصابات جديدة بفيروس كورونا في العاصمة.
وقالت "صحيفتا الشعب" و"تشاينا ديلي" إنّ 1225 رحلة كان من المقرّر أن تقلع من مطاري بكين أو أن تهبط فيهما، ألغيت، أي ما يوازي 70% من الرحلات التي كانت مقرّرة أساساً.
في السياق أعلن رئيس بلدية بكين الأربعاء أنّ العاصمة الصينية سجّلت خلال الساعات الأربع والعشرين الفائتة 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في حصيلة يومية شبه مستقرّة لليوم الرابع على التوالي.
وأثارت عودة انتشار وباء كوفيد-19 في بكين، الذي يعتقد أنّه بدأ من سوق تشينفادي لبيع الأغذية بالجملة في العاصمة، الذعر بعدما نجحت الصين في السيطرة بشكل واسع على تفشي الوباء عبر إجراء عمليات فحص واسعة وفرض تدابير إغلاق في وقت سابق من العام.
وبهذه الحصيلة يرتفع إجمالي عدد الإصابت الجديدة المؤكّدة في بكين خلال الأيام الستّة الأخيرة إلى 137 في وقت أغلقت فيه السلطات نحو 30 تجمّعاً سكنياً في المدينة وأجرت فحوصات لعشرات آلاف الأشخاص.
وخلال الأشهر الأخيرة، خفّفت الصين معظم التدابير التي اتّخذتها لاحتواء الفيروس بينما اعتبرت الحكومة أنّها انتصرت على الوباء الذي ظهر في مدينة ووهان وسط البلاد أواخر العام الفائت.
وزادت المدينة قدرتها على إجراء الفحوصات المخبرية إلى أكثر من 90 ألف فحص في اليوم.
وخارج بكين، سجّل في سائر أنحاء الصين القاريّة 13 إصابة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، بينها 11 إصابة في صفوف وافدين من دول أجنبية.