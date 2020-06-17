هل نحن أمام موجة ثانية في الصين؟ آخر مستجدات كوفيد-19 لحظة بلحظة

تتخوف الحكومة الصينية، والعالم وراءها، من موجة ثانية لفيروس كورونا القاتل، تكون قوية مثل الأولى، ولذا اتخذت السلطات قراراً في بكين العاصمة بإلغاء أكثر من 1200 رحلة جوية.

وكان رئيس البلدية أعلن عن تسجيل 31 حالة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة. وتجري السلطات فحوصات واسعة النطاق على عشرات آلاف الاشخاص الذين لهم صلة بالبؤرة الجديدة التي يعتد انها سوق تشينفادي للمواد الغذائية بالجملة، فيما وضعت حوالى 30 مجمعاً سكنياً قيد الحجر الصحي.

وفي نيوزيلندا التي أعلنت النصر على الوباء في الثامن من الشهر الجاري، سلّمت الحكومة الأمر للجيش لمراقبة الحدود الخارجية للبلاد، كما سيفرض حجر صحي على كل الوافدين إلى البلاد.

في الولايات المتحدة سجّلت أكثر من 116 ألف حالة وفاة، ما يعني أن عدد "الوفيات" الذي تسبب به الفيروس فاق عدد القتلى من العسكريين الأميركيين إبان الحرب العالمية الأولى بحسب جامعة جونز هوبكنز.