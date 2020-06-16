دراسة: كوفيد-19 قد يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري

نشرت مجلة New England Journal of Medicine العلمية الأمريكية دراسة أعدّها باحثون متخصصون، تشير إلى وجود علاقة بين داء السكّري والإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ويعتبر مرضى السكري، والبالغ عددهم 422 مليون شخص حول العالم بحسب أرقام لمنظمة الصحة العالمية، أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات حادة لكوفيد-19.

وتقترح الدراسة وجود صلة بين الضغط النفسي الناتج عن الإصابة بالفيروس ومرض السكري.

كذلك تشير إلى إمكانية تأثير كوفيد-19 على كيفية تعاطي الجسم مع كمية السكر حيث يعتمد الفيروس على مستقبلات تخترق بعض الأعضاء التي تلعب دوراً هاماً في عملية التمثيل الغذائي مثل البنكرياس والأنسجة الدهنية والأمعاء الدقيقة والكليتين.

وقال الباحثون إن هناك سوابق لتسبب أنواع أخرى من سلالة فيروس كورونا، مثل المتلازمة التنافسية الحادة "سارس"، في الإصابة بمرض السكري.

وأضافوا: "المصابون بالفيروس من مرضى السكري يعانون من مضاعفات التمثيل الغذائي الحادة.. هذه المشاكل الناجمة عن ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل خطير تشمل مرضى السكري من الدرجة الأولى والثانية".

وطبقاً لفرانسيسكو روبيو، أستاذ جراحات التمثيل الغذائي في كلية كينغز في لندن وكبير الباحثين المشرفين على الدراسة، "مرض السكري هو أحد أكثر الأمراض المزمنة انتشاراً في العالم ونحن الآن ندرك عواقب الصدام المحتوم بين هذا المرض والوباء القاتل".

ولكن يبدو أن تلك الدراسة تثير تساؤلات جديدة، حيث تعلق آنا موريس وهي مديرة البحث بالجمعية البريطانية الخيرية لعلاج السكري على الدراسة قائلة: إن هناك دلائل على إصابة مرضى بعض الفيروسات بداء السكري ولكن العلاقة بين كوفيد-19 والمرض لا تزال معقدة وتحتاج إلى الكثير من الأبحاث.