كورونا: رئيس الوزراء الإيطالي يعد بإنفاق "حكيم" لأموال خطة إعادة النهوض

أكد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي أن التمويل الذي تعهّدت به دول أوروبية لمساعدة بلاده في إنعاش اقتصادها المشلول جراء جائحة كوفيد-19 ليس "جائزة كبرى"، متعهدّاً صرفه بـ"أفضل الطرق" كـ"استثمار" لتحديث البلاد.

وقال كونتي في مقابلة حصرية مع فرانس برس "إنها فرصتنا لبناء إيطاليا أفضل، وللعمل على مشروع استثماري جدّي شامل، يجعل البلاد أكثر حداثة، وأكثر مراعاة للبيئة، وأكثر اندماجاً اجتماعياً"، مشيراً في الوقت نفسه "أودّ أن أطمئن المواطنين" بشأن وصول التمويل" موضحاً أنّ "عملية اتّخاذ القرار جارية".

وأضاف "علينا أن نكون مستعدّين لصرف التمويل الأوروبي بأفضل الطرق"، مشدّداً على أنّ هذه المساعدة "هي استثمار واجب في إيطاليا وأوروبا، من أجل أبنائنا وأحفادنا".

وكانت المفوضية الأوروبية اقترحت في أواخر أيار/مايو خطة نهوض لمرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19 تبلغ قيمتها 750 مليار يورو، تتوزع على 500 مليار يورو على شكل منح و250 مليار يورو على شكل قروض للدول الأعضاء.

ومن المفترض أن تحصل إيطاليا التي سجّلت أكثر من 34 ألف وفاة بالوباء على 172 مليار يورو لإنعاش اقتصادها المتضرّر بشدة من الجائحة. ودعا كونتي السبت الماضي إلى إعداد "خطة جريئة" لإنقاذ الاقتصاد والمجتمع الإيطاليين من "الصدمة غير المسبوقة" التي أحدثها وباء كوفيد-19.

وأشار كونتي إلى أن تحديث البلاد يتطلب إدارة عامة أكثر فاعلية واقتصاداً أقلّ تسبّباً للتلوّث، وخفضاً للتفاوتات الاجتماعية والفقر.